Microsoft’un Yeni Web Kameralarının Kod Adları Ortaya Çıktı

Microsoft’un üstünde çalıştığı ürünler arasında yer alan ve Windows 10 ve Xbox One destekleyen kameraların kod adları belli oldu.

Microsoft yeni web kameraları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. İki kameranın kod isimleri ortaya çıktı. Kameraların isimleri Microsoft Bari ve Aruba Kamerası olarak geçiyor.

İlk bakışta çok fazla bir bilgi vermiyormuş gibi gözüken bu isimler, dikkatle incelendiklerinde ise bazı ipuçlarını ortaya çıkarıyor.

Microsoft’un Surface Hub 2 için kullandığı kod adı Aruba. Aruba ismi, bu model için özel olarak geliştirilmekte olan kamerayı tanımlamakta kullanılıyor olabilir. Surface Hub 2 için basına dağıtılan resmi materyallerde cihazın kamerası olduğu göze çarpıyor. Bu kamera, modele özel olarak gerçekleştirilen ve görsellerde yer alan kamera olabilir. Kameranın sadece bu cihazla mı çalışacağı konusunda bir bilgi yok ancak ilk gelen haberler, Aruba kamerasının Xbox One ve Windows 10 desteğinin de olacağı yönünde.

Yeni kameralar sayesinde Microsoft, Windows Hello özelliği olmayan cihazlara da bu özelliği getirecek. Ayrıca kameranın derinlik algısına sahip olacağı ve arka planın ne kadar bulanıklaştırılacağını ayarlama fırsatı sunacağı iddia ediliyor.

Muhtemelen yeni kamerada 4K sensör kullanılacak ve kameranın ana amacı, çeşitli cihazlarda Windows Hello kullanılmasını sağlamak olacak. Böylelikle Xbox One kullanıcıları da hesaplarına daha kolay giriş yapabilecek.

Microsoft’un ürünlerine vereceği son isim henüz bilinmiyor. Daha önce firma LiveCam ismini verdiği bir ürün grubunu piyasaya sürmüştü.