Microsoft Yeni Surface Bilgisayarlar - Özellikleri

Apple’ın kişisel bilgisayar konusunda bu yılki sessizliği Microsoft’a yarayabilir. 2 Ekim’de bir etkinlik düzenleyen ve bir dizi yeni ürününü tanıtan Microsoft’un en dikkat çeken cihazları yeni Surface Pro, Laptop ve Studio oldu. Peki bu cihazlar neler vadediyorlar?

Microsoft, kişisel dizüstü deneyimi konusunda oldukça iyi işler yapmaya başladı. Windows 10’u güçlendirip daha kararlı bir ekosistem inşa etmek için çalışan şirket, bir lansman düzenleyerek Surface Pro, Surface Laptop ve Surface Studio cihazlarının yeni versiyonlarını görücüye çıkardı.

Cihazların önceki yıl çıkan sürümlerine göre tasarım açısından önemli bir değişikliği bulunmuyor. Microsoft için 2018 tam anlamıyla teknik performans yeniliklerinin yılı oldu. Surface Pro 6 ve Laptop 2’nin siyah boyası, iki ürün serisine de gelen en büyük tasarım yeniliği oldu. Bunun dışında da Microsoft’un standart haline getirdiği tasarım çizgisi bozulmadı.

Surface Pro 6 ve Laptop 2’nin kullanıcıları küplere bindirebilecek en büyük eksisi, USB-C portuna sahip olmamaları. Herkes için gerekli bir bağlantı teknolojisi olmasa da yakın gelecekte bu cihazların enerji konusunda daha verimli olmaları gerekecek. O günler geldiğinde ne yazık ki Microsoft’u biraz kötü anabiliriz. Bu konu doğrudan firmanın ürün yenileme stratejisiyle ilişkili olabilir. Zira insanlar 3 ila 5 yılda bir bilgisayarlarını yenileme eğilimi gösteriyorlar.

Dünya Nvidia RTX 20XX serisi grafik kartlarına alışmaya başlarken Microsoft’un yeni Surface Studio’da Nvidia 1070 kullanıyor olması, ileri düzey profesyonel işler için alternatif üretmediğini gösteriyor. Bir önceki Studio modelinde yer alan Nvidia 1060’tna %50 oranında daha iyi performans gösteren 1070 yine de iyi bir yükseltme, ancak bu bilgisayarları iş için alanlara pek yeterli gelmeyebilir.

Microsoft, yeni ürünlerinde daha parlak bir ekran ve daha net bir kontrast sunmayı başardı. İlk Surface Studio’nun bir bilgisayardan bekleyebileceğiniz en iyi ekranlardan birine sahip olduğunu hatırlayalım. Yeni Studio ise gerçekten de bu sınıfın hakkını veren düzeyde iyileştirilmiş. Zira parlaklık %38, kontrast ise %22 oranında artışa geçmiş durumda.

Windows’a bağlı kalarak yüksek performanslı cihazlar üreten diğer firmaların elleri hala daha güçlü. Microsoft, yeni modellerin performans çizgisiyle günümüzden biraz geride kalmış olsa da Surface serisini devam ettirmek anlamında iyi bir iş çıkardı.

Cihaza dair ilk izlenimleri, The Next Web editörü Napier Lopez’den derledik. Yeni Surface Pro, Laptop ve Studio cihazları satışa çıktıktan sonra daha detaylı değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Takipte kalın.