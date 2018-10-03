Gerçekleştirdiği lansmanla Surface adını markalaştırma konusunda seviye atlayan Microsoft, yeni Surface Headphones isimli kablosuz ve gürültü önleyici kulaklığını tanıttı. Tasarım ve performans konusunda oldukça iyi şeyler vadeden yeni kulaklık, ne yazık ki fiyatıyla üzdü.

Micorsoft’un artık Surface ile yeni bir marka algısı üzerine oynadığı kesinleşmiş bir konu. Apple’a ekosistem konusunda yetişmek isteyen dev şirket, ürün gamını sürekli genişletiyor. 2 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikte Surface Pro 6, Laptop 2 ve yeni Studio ile karşımıza çıkan Microsoft beklentileri tam anlamıyla karşılamasa da, tasarım konusunda iyi işler yapabileceğini bir kere daha gösterdi.

Bilgisayarlar haricinde Microsoft’un tanıttığı en ilgi çekici ürünü ise yeni Surface Headphones oldu. Bir dış kulaklıktan bekleyebileceğiniz her şeyi vadeden Microsoft’un fiyat politikaları da en az tasarımları kadar “premium”. Yeni Surface kulaklığın ABD fiyatı tam 350 dolar olarak açıklandı. Bu etiket, ülkemizde Surface ürünlerini görebilirsek gerçekten de iyi bir telefon fiyatına kadar çıkabilir. Güncel dolar kuruna göre vergisiz 2100 TL olabileceğini söyleyebiliriz, buna resmi vergileri de eklediğinizde fiyatı 3 bin TL’nin üzerinde görmek mümkün.

Peki Microsoft bu kadar parayı hak edecek neler sunuyor?

Açıkçası teknolojik ürünlerin yüksek fiyatlı olmaları hiçbir zaman içi doldurulabilir bir konu değil. Yine de böyle bir ödeme için karşılığında görecekleriniz önemli bir konu. Microsoft, yeni kulaklığında ayarlanabilir gürültü seviyesi sunarak işi bir üst seviyeye taşıyor. Çevrenizdeki gürültü miktarına göre kulaklığın üzerinden gürültü kesme ayarı yapabiliyorsunuz. Bu ayarı ise oldukça şık bir şekilde, sağ kulaklık gövdesini döndürerek gerçekleştiriyorsunuz.

Kulağınızdan çıkardığınızda müziğin otomatik olarak durduğu Surface Headphones, USB Type-C ile şarj ediliyor, üzerinde her ihtimale karşı bir adet 3.5 mm’lik ses girişi de bulunuyor. Microsoft’un kulaklığı geliştirirken kablosuz çağrı kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi de dikkat çekici bir detay. Mobil cihaz konusunda bir akıllı telefon atağı görebileceğimiz Surface serisi hakkında geleceğe göz kırpıyor.

Müziği duraklatmak, ses ayarı yapmak, çağrılara cevap vermek için kulaklık üzerindeki dokunmatik kontrolleri kullanabiliyorsunuz. Bluetooh bağlantısıyla 15 saat kesintisiz müzik dinleme deneyimi vadeden Surface Headphones, kulaklık jakı ile kullanıldığında 50 saate kadar çalışabiliyor. Sese ilişkin ayarlar, kulaklığa özel olan bir akıllı telefon uygulamasıyla özelleştirilebiliyor