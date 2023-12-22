Yapay zekâ destekli metinden görüntü üretme aracı Midjourney'in özel bir sürümü yayımlandı. Önümüzdeki yılın başına kadar kullanılabilecek Midjourney V6 Alpha, ultra gerçekçi görüntüler üretebiliyor.

Piyasadaki en popüler yapay zekâ destekli metinden görüntü oluşturma aracı Midjourney, etkileyici bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Midjourney ekibi, pek çok ülkede başlamış olan yılbaşı tatiline özel olarak tasarladığı Midjourney V6 Alpha sürümünü kullanıma sundu. Enfes görüntüler üretebilen yeni sürüm, tatil döneminin sonunda kullanımdan kaldırılacak.

Yapılan resmî açıklamaya göre dokuz aydır üzerinde çalışılan Midjourney V6 Alpha, Discord üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıca bu sürümün gücünden tam anlamıyla yararlanmak için kullanılabilecek bazı kodlar da var. Midjourney V6 Alpha üzerinden yapılan testler, yapay zekânın gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde iyi sonuçlar verdiğini gözler önüne seriyor.

Midjourney V6 Alpha ile oluşturulan bir görsel:

Yukarıda, milyarder iş insanı Elon Musk için oluşturulmuş bir görüntü yer alıyor. Ultra gerçekçi görüntü, sanki bizzat Elon Musk tarafından çekilmiş ve üzerinde düzenleme yapılmış gibi duruyor.

Başka bir görselde ise Donald Trump ile Hillary Clinton'ın resmedildiğini görüyoruz. Bu görüntünün gerçek olmadığına inanmak, gerçekten çok zor.

Midjourney V6 Alpha nasıl kullanılır?

Adım #1: Burada bulunan bağlantı ile Midjourney Bot'u Discord'a ekleyin.

bulunan bağlantı ile Midjourney Bot'u Discord'a ekleyin. Adım #2: Discord'da Midjourney Bot'u açın ve " /settings " komutunu girin.

Discord'da Midjourney Bot'u açın ve " " komutunu girin. Adım #3: V6 Alpha sürümüne geçiş yapın.

sürümüne geçiş yapın. Adım #4: İstemlerinizi yazın ve görüntünün oluşmasını bekleyin.

Tabii Midjourney'in ücretsiz bir hizmet olmadığını hatırlatalım. Yapay zekâ destekli görüntü üretme aracını kullanmak isteyenlerin, aylık veya yıllık olarak sunulan abonelik paketlerini satın alması gerekiyor. Fiyatlarsa aylık 8 dolardan başlayıp, 60 dolara kadar çıkıyor.

Midjourney V6 Alpha'nın korkutucu derecede gerçekçi birkaç çalışması: