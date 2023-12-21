"Türkiye'deki Şehirler Transformer Olsaydı Nasıl Görünürdü?" Sorumuza Yapay Zekânın Verdiği Şahane Cevaplar

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Daha önce şehirlerimizi birer süper kahramana ve otomobile dönüştürmüşük, bir de Transformers versiyonunu yapalım dedik; hiç de fena olmayan sonuçlar elde ettik.

DALL-E ile resmettiğimiz bu tasarımlarda o şehrin kültürünü yansıtan çizgileri görebilirsiniz.

Sonda ise şehirlerden farklı olarak 5 sürpriz tasarım daha bulunuyor. Bakalım hangisi favoriniz olacak?

İstanbul'la başlayalım. Transformer'ın tasarımının incelikle işlendiğini görüyoruz. Her detayı ayrı güzel.

transformers

Kültür dediğimizde akla gelen ilk şehirlerden Mardin'e yakışır bir Transformer ortaya çıkardık.

mardin

Kapadokya Transformer'ının rengi, ortamı çok iyi yansıtıyor. Balonların ateşini göğsünde taşıması ise ayrı bir karizma kattı.

kapadokya

Bir-iki saniyelik incelemenin ardından hangi şehri temsil ettiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz: Ankara

ankara

Karadeniz'in dalgaları arasından yükselen Trabzon Transformer'ı.

karadeniz

Şimdi de İzmir'in Alaçatı'sına gidiyoruz. O renkli ortamı, Transformer'ın tasarımında da görüyoruz.

alaçatı

Bu Transformer'ın hangi şehri yansıttığını siz söyleyin, oldukça kolay.

adana

Konya'nın bozkırları ona emanet.

konya

Deniz, kum, Güneş... Antalya ona emanet.

antalya

Bursa'nın gölleri ve dağları arasındaki timsahvari bir Transformer. Renkleri ise elbetteki şehri temsil ediyor.

bursa

İlhamını Bodrum evlerinden alan şık bir Transformer.

bodrum

Rize yaylaları arasında şahane bir kamuflaja sahip olan Transformer.

rize ayder

Bir de futbolumuzun üç büyüklerine bakalım: Galatasaray ilk sırada.

galatasaray

Sarı-lacivert renkleriyle Fenerbahçe'nin Transformer'ı.

fenerbahçe

Beşiktaş taraftarlarının wallpaper yapmak isteyeceği bir Transformer görseli.

beşiktaş

Ve son olarak A Millî Takım'ı temsil eden Transformer...

türkiye

Hangisi favoriniz oldu peki?

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