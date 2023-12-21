DALL-E ile resmettiğimiz bu tasarımlarda o şehrin kültürünü yansıtan çizgileri görebilirsiniz.
Sonda ise şehirlerden farklı olarak 5 sürpriz tasarım daha bulunuyor. Bakalım hangisi favoriniz olacak?
İstanbul'la başlayalım. Transformer'ın tasarımının incelikle işlendiğini görüyoruz. Her detayı ayrı güzel.
Kültür dediğimizde akla gelen ilk şehirlerden Mardin'e yakışır bir Transformer ortaya çıkardık.
Kapadokya Transformer'ının rengi, ortamı çok iyi yansıtıyor. Balonların ateşini göğsünde taşıması ise ayrı bir karizma kattı.
Bir-iki saniyelik incelemenin ardından hangi şehri temsil ettiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz: Ankara
Karadeniz'in dalgaları arasından yükselen Trabzon Transformer'ı.
Şimdi de İzmir'in Alaçatı'sına gidiyoruz. O renkli ortamı, Transformer'ın tasarımında da görüyoruz.
Bu Transformer'ın hangi şehri yansıttığını siz söyleyin, oldukça kolay.
Konya'nın bozkırları ona emanet.
Deniz, kum, Güneş... Antalya ona emanet.
Bursa'nın gölleri ve dağları arasındaki timsahvari bir Transformer. Renkleri ise elbetteki şehri temsil ediyor.
İlhamını Bodrum evlerinden alan şık bir Transformer.
Rize yaylaları arasında şahane bir kamuflaja sahip olan Transformer.
Bir de futbolumuzun üç büyüklerine bakalım: Galatasaray ilk sırada.
Sarı-lacivert renkleriyle Fenerbahçe'nin Transformer'ı.
Beşiktaş taraftarlarının wallpaper yapmak isteyeceği bir Transformer görseli.
Ve son olarak A Millî Takım'ı temsil eden Transformer...
Hangisi favoriniz oldu peki?
Benzer tattaki diğer içeriklerimiz: