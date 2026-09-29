ChatGPT’nin 200 Dolarlık Pro Planı Geri Dönüyor (Ama Bilmeniz Gereken Önemli Bir Değişiklik Var...)

ChatGPT'nin 200 dolarlık Pro planı yenilenen kullanım kotası, düşen model maliyetleri ve esnek erişim imkânıyla tekrar kullanıma açılıyor.

ChatGPT’nin aylık 200 dolarlık Pro aboneliği yeni kullanıcılara tekrar açılmaya hazırlanıyor ancak bilmeniz gereken önemli bir detay var. Hizmet yeniden sunulduğunda kullanım miktarınızın hesaplanma biçimi biraz farklılık gösterecek.

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ChatGPT ve Codex dâhil olmak üzere ana ürünlerin başında bulunan Thibault “Tibo” Sottiaux, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu değişimin detaylarını açıkladı. Yeni sistemde 200 dolarlık Pro planı, daha önce sunduğu API eşdeğer harcama limitinin yaklaşık yarısıyla gelecek. Bu durum ilk bakışta aynı fiyata yarı yarıya daha az hizmet alacakmışsınız hissi uyandırsa da tablo göründüğü kadar basit değil.

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200 dolarlık paketin geri dönmesiyle neler değişecek?

API tarafında GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modellerinin fiyatları yakın zamanda %50 oranında indirildi. Bu sayede modeller kullanım kotanızdan daha az harcıyor ve pratikte daha önce yaptığınız iş miktarını aynen sürdürebilmenize olanak tanıyor. Modeller ucuzlayıp verim arttıkça harcadığınız 200 doların karşılığı zamanla daha da katlanabilir.

Yoğun kullanıcılar için bir diğer sevindirici haber ise 5 saatlik kullanım penceresi sınırının geri gelmeyecek olması. Aboneler artık işlerini 5 saatlik kısıtlamalara göre planlamak zorunda kalmayacak, haftalık kotalarını ihtiyaç duydukları an serbestçe kullanabilecekler. Sottiaux, modeller geliştikçe kullanıcıların aynı paraya kademeli olarak daha fazla iş yapabilmesini hedeflediklerini belirtiyor.

API fiyatları düşmeye devam edecek

Şirket, Pro aboneliğini yapay olarak daha cazip göstermek adına API fiyatlarını yüksek tutmak yerine, model çalıştırma maliyetleri düştükçe fiyatları aşağı çekmeyi planlıyor. GPT-6 Sol ve Luna'nın, GPT-5.6 muadillerine kıyasla API üzerinde %50 daha ucuz olması da bu stratejinin bir parçası. Fiyat düşüş trendi sürdükçe, kotaların dolar karşılığı değişmese bile haftalık kullanım limitleri zamanla çok daha verimli hâle gelecek.

Bu sistem değişikliğinin zamanlaması oldukça dikkat çekici çünkü Pro aboneliğine yeni özelliklerin ekleneceğinin sinyalleri veriliyor. Sottiaux, yarın yapılacak büyük duyurulardan önce yeni kullanım sistemini açıklamak istediğini ifade etti. Gelecek yeniliklerin detaylarını paylaşmasa da ilgi çekici bir ipucu verdi. Yeni avantajların bir kısmı kullanıcılara daha fazla yapay zekâ kullanım hakkı tanımakla sınırlı kalmayacak.

Özetle 200 dolarlık aboneliğin sunduğu API eşdeğeri değerin yarıya inmesi baştan olumsuz görünse de ucuzlayan modeller bu denklemi dengeliyor. Yarın açıklanacak yeni güncellemelerle birlikte Pro aboneliğinin kullanıcılara başka neler sunacağını çok yakında öğrenmiş olacağız.