Activision, Şimdi de 10 TL'ye Gülen Surat Satıyor

Geçtiğimiz günlerde bir tane kırmızı noktayı 1 dolardan satmasıyla oyuncuları çıldırtan Activision, mikro ödeme çılgınlığına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Black Ops 4'ün battle royale modunu 1 hafta boyunca oyunculara sunan Activisiyon, büyük beğeni toplamıştı. Ancak ünlü firma, kaşıkla verip kepçeyle geri almaya devam ediyor. Şimdi de 'gülen surat' krizi patlak vermiş durumda.

Piyasaya çıktığından beri Black Market üzerinden ciddi eleştiriler alan Activision, görünen o ki bu eleştirileri almaya devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda 'red sight' satışı yaparak oyuncuların cinlerini tepesine çıkaran firma, şimdi de 200 COD puanı karşılığında (1.79 pound) pembe bir gülen surat satmaya başladı.

Bu gülen suratın (yukarıda) tek ama tek işlevi nişangah olarak görülmesi... Ayrıca gülen suratın, Black Ops 1'den 3'e kadar hediye olarak verilmesi de ayrı bir unsur olarak göze çarpıyor. 1.79 pound kimseyi fakirleştirecek bir ücret değil ama oynanışa hiçbir etkisi olmayan bir özelliğin 'ne koparsak kardır' mantığıyla satılması oyuncuları fazlasıyla sinirlendirmiş durumda.

Bakalım Activision'un bu mikro ödemelerdeki tüccar mantığı ne kadar sürecek.