Mild Hybrid (Hafif Hibrit) Nedir? Nasıl Çalışır

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz otomobillerde Mild Hybrid (Hafif Hibrit) teknolojisi tam olarak nedir? MHEV olarak kısaltılan bu teknolojinin tüm detaylarını açıklıyoruz.

Otomotiv endüstrisi, hem çevre dostu çözümler hem de yakıt tüketimini düşürmek için farklı farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor. Hibrit araç terimini hepimiz duymuşuzdur. Bir de son zamanlarda sıkça duyar olduğumuz “Mild Hybrid”, yani “Hafif Hibrit” teknolojisi (MHEV) var. Peki nedir bu hafif hibrit?

Bu içeriğimizde hafif hibrit teknolojisinin ne olduğunu sizler için detaylıca açıklayacağız. Nasıl çalıştığını ve neler sağladığını da konuşacağız. Gelin içten yanmalı motorların verimliliğini artırabilen hafif hibrit teknolojisinin tüm detaylarına bakalım.

Hafif hibrit (Mild Hybrid) nedir?

Türkçede hafif hibrit olarak isimlendirilen bu teknoloji, araçlarda kullanılan bir motor sistemi. Geleneksel içten yanmalı motorun küçük kapasiteli bir elektrik motoru ve batarya ile birlikte çalıştığı sistemlere deniyor. Ancak tam hibrit veya şarj edilebilir hibrit araçlardan farklı olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin aksine hafif hibrit otomobiller, araçları tek başına elektrik gücüyle çalıştıramıyorlar. Bunun yerine sistemdeki elektrikli motor; hızlanma, yüksek yük, kalkış gibi durumlarda motora yardımcı oluyor. Böylece aracın genel performansı iyileştiriliyor, yakıt tüketimi düşüyor. Aynı zamanda emisyon değerlerini düşürmesiyle çevre için de düz içten yanmalı araçlara göre daha avantajlı.

Hafif hibrit teknolojisi nasıl çalışır?

Gelelim bu teknolojinin detaylarına. Hafif hibrit siteminde temel bileşen, birden fazla işlevi yerine getirebilen entegre marş jeneratörüdür. Marş alternatörü ve küçük lityum iyon batarya sistemi, sessiz ve titreşimsiz bir şekilde devreye girer. Araç çalıştırıldığında motora güç verir, rejeneratif frenleme sırasında da enerjiyi geri kazanarak bataryayı şarj eder. Depolanan bu enerji, ek güce ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek **motora yardımcı olur. **Böylece hafif hibritin yumuşak ve verimli sürüş deneyimi gerçekleşir.

Hafif hibrit araçların ne gibi avantajları var?

Hafif hibrit araçların sayısı son zamanlarda artış gösterdi. Ülkemizde de bu türden otomobilleri görebiliyoruz. Bu yüzden de kullanıcılar, araç satın almadan önce hafif hibrit araçların nasıl avantajları var sorusunu soruyorlar. Hafif hibrit araçların en büyük avantajı kesinlikle yakıt tasarrufu sağlamalarıdır.

Motora daha az güç binmesini sağlayarak düşük yakıt tüketmeye olanak tanırlar. Bunun yanı sıra kullanıcıya daha konforlu bir deneyim sunar, sessiz ve titreşimsiz bir sürüşe imkân tanır. Tabii ki** çevre için daha iyi** olduğunu da unutmamak gerek.

Hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisinin tüm detaylarını sizlerle paylaştık. Yakıt tasarrufu sağlaması, sürüş konforu gibi avantajlarıyla tercih edilebilecek bir araç türü olduğunu söyleyebiliriz.