Milli Eğitim Bakanı’ndan Çok Kritik LGS Açıklaması

Milyonlarca öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşıyor. Koronavirüs döneminde sınavın nasıl yapılacağına yönelik sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi. Selçuk, hasta öğrencilerin LGS'ye hastanede girebileceğini açıkladı.

Koronavirüs döneminde nasıl gerçekleştirileceği merak edilen etkinliklerden biri de LGS sınavı olmuştu. Daha önce tarihi değişen sınavın nasıl yapılacağı konusunda, en yetkili isim olan Milli Eğitim Bakanı açıklamalar yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavın nasıl gerçekleştirileceğine dair açıklamalarda bulundu. Sınavda öğrencilerin sağlığı için gerekli önlemler alınacak ve sınav salonuna gelemeyecek öğrenciler için de çalışmalar yapılacak.

Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak:

8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS (Liselere Geçiş Sınavı) hakkında açıklama yapan Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak” dedi. Kontenjan konusunda öğrencilerin içinin rahat olması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı.

COVID-19 tanılı öğrenciler için özel önlem:

Bakan ayrıca LGS’de COVID-19 tanılı öğrenciler için ayrı okullar ve mekânlar oluşturulduğunu belirtti ve hastanede de sınav yapılabileceğini ifade etti. Yani öğrencilerin sınav salonuna gitmesi gerekmeyebilir.