Fahrettin Koca, Salgının Ciddiyetini Koruduğunu Belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünki vaka sayılarına ilişkin açıklamada bulundu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dünkü tablonun salgının hala ciddiyetini koruduğunun bir işareti olduğunu belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin gündeminde de koronavirüs salgını bulunuyor. Bir süredir etkisini devam ettiren virüse ilişkin günlük hazırlanan tablolar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenli olarak yayınlanıyor. Dün paylaşılan tabloda, vaka sayısında hafif bir artışın görülmesi Fahrettin Koca'yı harekete geçirdi. Koca, Twitter hesabından dünkü sayılarla alakalı bir açıklama yayınladı.

Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada dün yayınlanan vaka sayılarının salgının hala ciddiyetini koruduğunun işareti olarak lanse etti. Tedbirlerde deneyimli olduğumuzu belirten bakan, kontrollü sosyal hayat şeklinde yazının bulunduğu bir fotoğrafı da tweetine ekledi. Koca, maske kullanımına dair “Koronavirüs’ün maskesi henüz düşmedi” şeklinde uyarıları da paylaşmaya devam ediyor.

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tweet:

Fahrettin Koca, “Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun” şeklinde konuşarak vatandaşları bir kez daha uyardı. Twitter üzerinden paylaşımlarına devam eden Koca, kontrollü sosyal hayat konusunun üzerinde duruyor.

Sadece bunları paylaşmakla da kalmayan bakan, tokalaşmamak gerektiğinin de altını çizdi. Virüsün dış yüzeylerde canlı kalabildiğini hatırlatan Koca, el sıkışarak virüse fırsat tanıyabileceğimizi “Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun” sözleriyle aktardı.

Fahrettin Koca, dün yayınladığı tabloda vatandaşlara yapılan yaklaşık 45 bin testten 1.459'unun pozitif çıktığını, 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 1.000 kişinin de iyileştiğini açıklamıştı. Bu sayılarla birlikte toplam iyileşen sayımız 150 binin üstüne çıkarken, vaka sayımız da 176 bini aştı.