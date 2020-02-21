Milli Elektrikli Trenin Raylara İneceği Tarih Belli Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.’ye olan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada milli elektrikli trenin raylara ineceği tarihi açıkladı. Varank, milli elektrikli trenin testleri için 29 Mayıs'ı işaret etti.

Ülkemiz, son yıllarda her alanda milli teknolojiler kullanma hedefine daha çok yaklaşıyor. Askeri alan dışında özellikle yerli otomobilin ardından yerli traktör de üzerine fazlasıyla ilgi toplamayı başardı. Bu yerli ürünlere geçişin son örneğiyse demir yolundan geldi.

Geçtiğimiz haftalarda gövde üretimine başlanan milli elektrikli trenin raylarla kavuşacağı gün açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.’ye (TÜVASAŞ) olan ziyaretinde, milli trenin halkla buluşacağı tarih de aşağı yukarı belirlendi.

Milli elektrikli tren 29 Mayıs'ta raylarda olacak:

Gazetecilere açıklamada bulunan Varank, bir gazetecinin milli elektrikli tren setinin raylara ne zaman ineceğine ilişkin sorusuna cevap verdi. Varank, milli trenlerin testlerinin çok yakında başlayacağını ve 3 tren setinin 29 Mayıs’ta raylara indirilip test edileceğini aktardı.

Aynı soruya cevap vermeye devam eden Mustafa Varank, trenlerin testlere göre eylül ayında vatandaşlarca kullanılmaya başlanacağını belirtti. Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı, bu testlerin saatte 160 kilometre hız yapabilen trenlerle yapılmaya başlanacağını söyledi ve bir sonraki adımın saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapabilen yüksek hızlı trenler olduğunu açıkladı.

Ziyaretinde TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İlhan Kocaarslan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, TÜVASAŞ’ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası’nı gezdi. Mustafa Varank, TÜVASAŞ’ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası’nın açıldıktan sonra çok yol aldığını da ifade etti.

Bundan yalnızca bir ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, trenin raya ineceği tarihe dair bir açıklamada daha bulunmuştu. Varank, hedef olarak 2023 yılını göstermiş, milli yüksek hızlı trenin ilk prototipini 2023 yılında raylara indirmeyi hedeflediklerini ifade etmişti.

Son açıklamalara bakacak olursak TÜVASAŞ’ın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın oldukça hızlı çalıştığını aktarabiliriz. Buna ek olarak Mustafa Varank, ziyaretinde yaptığı açıklamada TÜVASAŞ’ın 2020 Yatırım Planı’nda yer aldığına değindi. Milli elektrikli tren, 322 yolcu kapasitesine sahip olacak.