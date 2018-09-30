Minecraft: Dungeons 2019 Yılında Çıkıyor

Hem eğitici hem öğretici olan ve evreninin sınırının olmadığı Minecraft dünyası, yeni bir oyunla sınırlarını bir kez daha genişletiyor.

Dün düzenlenen MineCon'da Mojang Minecraft geliştirici ekibi, tamamen zindanlara yönelik yeni içerikler (silah, canavar, asansör ve daha fazlası) barındıran yeni bir oyunun geleceğini duyurdu. 2019 yılı içerisinde piyasaya çıkacak olan oyunun adı ise Minecraft: Dungeons (Zindanlar) olacak.

Tamamen yeraltı dünyasına odaklanan oyun ile oyuna asansör geliyor ki normal Minecraft evreninde asansöre yapmak pistonları kullanarak bile mümkün değildi. Zindanda gezinirken bulacağınız sandıklardan ise artık oyuna yeni eklenecek silahlar çıkacak. Bu silahlar ise Minecraft aleminde daha önce görmediğiniz canavarları öldürmenizi bir nebze de olsa kolaylaştıracak.

Zindanlar ve yeraltı dünyası Minecraft evreninin vazgeçilmezlerindendir. Bu oyun paketi ile zindanlar, artık eskisinden daha detaylı olacak. Tek başınıza veya 4 kişiye kadar beraber oynayabileceğiniz Minecraft: Dungeons, Minecraft: Story Mode'dan sonra çıkacak en iyi Minecraft oyunu olarak görülmekte. Oyuna 2019 içerisinde Minecraft'ın kendi sitesi üzerinden veya Microsoft Store'dan sahip olabilirsiniz.