MINI'nin tam elektrikli ilk seri üretim modeli olan Cooper SE, Türkiye'de satışa sunuldu ve ilk alıcısına teslim edildi. Cooper SE'nin başlangıç fiyatıysa dudak uçuklatıyor.

BMW'nin sahibi olduğu MINI'nin %100 elektrikli ilk seri üretim modeli olan MINI Electric (MINI Cooper SE), Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de ilk sahibine teslim edilen Cooper SE ülkemizde 3 farklı donanımla satın alınabiliyor. Modelin başlangıç fiyatıysa 311 bin 38 TL.

50 kW'lık hızlı şarj sayesinde 32,6 kWh kapasiteli pillerinin %80'ini sadece 35 dakikada doldurabilen MINI Electric, özel olarak geliştirilen lityum iyon bataryalarıyla tam şarjda 232 km'ye kadar menziliyle öne çıkıyor. Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen Cooper SE, 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten motoruyla 0'dan 60'a çıkışını 3,9 saniyede ve 0'dan 100'e çıkışını da 7,3 saniyede tamamlıyor.

Diğer MINI modellerinden farkları neler?

MINI Electric, iç mekanda sunduğu 6,5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli sayesinde diğer MINI modellerinden ayrılıyor. Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve MINI Connected dokunmatik ekran, yeni Cooper SE'nin dikkat çeken donanımları arasında yerini alıyor. Elektrikli MINI Cooper'ın ortalama enerji tüketimi de 18,0-15,5 kWsa/100 km. Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan araç 211 litre bagaj hacmine sahip. MINI Electic, bataryalarının da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre 145 kg daha ağır.

MINI Cooper SE Türkiye fiyatları şöyle sıralanıyor:

Classic: 311.038 TL

311.038 TL Signature: 335.776 TL

335.776 TL Iconic: 366.198 TL

Türkiye'deki ilk MINI Cooper SE'nin sahibi, Classic donanım paketi ve Metalik Gri/Moonwalk renk tercihiyle İstanbul’da yaşayan Bora Atakol oldu. MINI Electric, markanın ilk %100 elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Sürüş dinamikleri tamamen MINI tarafından geliştirildi.