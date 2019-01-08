MSI ve EVGA, Kendi RTX 2080 TI Modellerini Duyurdu

NVIDIA’nın Turing tabanlı olarak ürettiği yeni amiral gemisi grafik işlemci GeForce RTX 2080 TI üzerine inşa edilen MSI ve EVGA ekran kartları, CES 2019’da duyuruldu.

CES 2019’da tanıtılan ürünler arasında pek çok ilgi çekici teknoloji var: Kuantum bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler, ilginç tasarımlara sahip bilgisayarlar. Oyuncuların en çok ilgisini çeken ekipmanlar arasında ise ekran kartları var.

NVIDIA’nın piyasaya sürdüğü RTX 2080 TI üzerine inşa edilen yeni MSI ve EVGA kartlar da fuarda duyurusu yapılan amiral gemisi ekran kartları arasında yer alıyor. MSI kendi kartını GeForce RTX 2080 Ti Lightning olarak adlandırırken, EVGA ise GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN olarak belirlemiş.

Her iki ekran kartının da fuarda olacağı daha önceden belli olmuştu. MSI’ın kartının görüntüsü daha önce sızdırılırken KINGPIN’in de kısmen göründüğü bazı fotoğraflar medyaya yansımıştı.

MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning oldukça şık görünüyor. Cihazın tasarımı da yeni alt yapıyla birlikte değişikliğe uğradı. Üç slotluk yer kaplayan bu yeni devasa kartın üstünde de Tox Fan 3.0 tasarımına uygun olarak üç adet fan bulunuyor. Ortada bulunan fan klasik tasarıma sahipken yan fanlarda çift bıçaklı pervaneler kullanılmış. Yan fan bıçakları arasında yer alan RGB LED ışıklandırmalar da fotoğraflarda göze çarpıyor. Bu ışıklandırma, cihazın yan tarafı boyunca da devam ediyor. Kartın kaplamasında karbon fiber ve metal çerçeveler kullanılmış. Ekran kartına güç girişi sağlanması için üçlü 8-pin güç konfigürasyonu tercih edildiği de görülüyor. Ayrıca ekran kartının soğutma sistemi de GTX 1080 Ti Lightning Z’dekine benzeyecek şekilde değiştirilmiş ancak tüm soğutma sistemi fuarda sergilenen kartta yer almıyor.

Yapılan testlerde kartın 2450 MHz hıza kadar çıkabildiği görülüyor. Soğutucunun neye benzeyeceği şu anda tam belli olmasa da Gaming X Trio’daki soğutucu sistemine benzer olabilir.

EVGA GeForce RTX 2080 Ti KINGPIN ise daha ziyade overclock ile ilgilenenlere hitap edecek. Var olan KINGPIN tasarımının daha da geliştirildiği kartta tamamen hibrit bir tasarım kullanılmış ve hem hava hem de sıvı soğutma bir arada yer alıyor. Kart muhtemelen son haliyle GeForce GTX 1080 Ti KINGPIN gibi bir kaplamaya ve tek bir büyük fana sahip olacak.

Grafik işlemci çekirdeğinden geçen ve kartın diğer ucunda bulunan 120 mm radyatöre bağlı sıvı savunma sistemi de kartta yer alacak. Kartın 19 faz VRM’ye ve üçlü 8 pin güç girişine sahip olacağı söyleniyor. Kartın TDP değeri ise 520W Turing sisteminde temel olarak karta ne kadar enerji verirseniz o kadar yüksek sonuçlar elde ettiğiniz göz önüne alınırsa oldukça başarılı overclock sonuçları verecektir.

Bu kartta da bir LCD ekran bulunuyor ve bu ekrandan kartla ilgili bilgileri görebilmek mümkün. Ekranda voltaj bilgileri, sıcaklık, çekirdek saatleri, GPU verimliliği gibi bilgileri de görülebiliyor.

Henüz fiyatları ve çıkış tarihi bilinmese de yapılan tahminler kartların şubat ayında, yaklaşık 1500 dolara piyasaya çıkacağı yönünde.