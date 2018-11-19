Nintendo 3DS'in en büyük rakibi olması beklenen Smach Z mobil oyun konsolu, 2019 yılı içinde piyasaya sunulacak.

Konu mobil oyun konsolu olduğunda Nintendo 3DS tartışmasız akla ilk üründür. Ancak bu durum kısa zaman içinde değişebilir. Zira son derece iddialı donanım özelliklerine sahip olan Smach Z mobil oyun konsolu, 2019 yılı başlarında üretime geçecek.

Smach Z, AMD Ryzen Embedded ve Radeon Vega 8 teknolojisi sayesinde mobil oyun konsolu olduğunu unutturacak bir performans ve grafik kalitesi vadediyor. Ayrıca 8GB+8GB çift kanal DDR4 RAM’i ve 256GB dahili depolama alanı da dikkat çeken diğer detaylar.

Aslına bakacak olursanız Smach Z bir süredir ortalıkta dolanıyordu ancak henüz fon toplamaya çalıştığı ve geliştirilme aşamasında olduğu için göz önünde değildi. Ancak geliştirici, 2019 yılı başlarında cihazın üretime geçeceğini bildirdi.

Cihaz, 6 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olacak. Dolayısı ile en azından kağıt üstündeki özelliklerine bakacak olursak Smach Z’nin Nintendo 3DS’e ciddi bir rakip olacağını söyleyebiliriz. Fakat bu noktada fiyat faktörünü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Smach Z neredeyse bir mini oyun bilgisayarı donanımına sahip. Ancak bu özellikler kullanıcılar ile 1000 dolarlık bir fiyat etiketi ile buluşacak. Mobil oyuncuların bu fiyata bir amiral gemisi akıllı telefon alabileceklerini düşünürsek cihazın nasıl bir satış performansı göstereceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.