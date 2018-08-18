Çoğu konuda kısmen esprili olarak resmedilen, bazen de biraz abartının yer aldığı illüstrasyonlar, yapıları itibari ile birçoğumuzun dikkatini çekiyor. Doğadan insan ilişkilerine, geçmişten bugüne çizilen desenlere, sizler için modern dönemi anlatan illüstrasyonları derledik. İşte modern hayatın gerçekleri hakkında çizilmiş, 25 farklı illüstrasyon.
Stephan Schmitz tarafından çizilen ve hiciv illüstrasyonları adı verilen illüstrasyonlar, sanatçının yeni serisinde yer almakta. Özellikle popüler ve ülkeleri etkileyen; para, aşk, dinginlik ve işsel savaş konularının yer aldığı ve bunları sorgulamamızı sağlayan Schmitz’in içeriklerini beğendiyseniz, sanatçının Instagram sayfasına bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.