En temel anlamı ile resimlerle bezeme olarak tanımlanan illüstrasyonlar, çoğumuz için oldukça ilgi çekici. Bugün ise sizlere modern dünyanın gerçeklerini anlatan 25 başarılı illüstrasyon listeledik.

Çoğu konuda kısmen esprili olarak resmedilen, bazen de biraz abartının yer aldığı illüstrasyonlar, yapıları itibari ile birçoğumuzun dikkatini çekiyor. Doğadan insan ilişkilerine, geçmişten bugüne çizilen desenlere, sizler için modern dönemi anlatan illüstrasyonları derledik. İşte modern hayatın gerçekleri hakkında çizilmiş, 25 farklı illüstrasyon. İLGİLİ HABER JBL'in Gürültü Önleyici Kulaklıkları İçin Hazırladığı Birbirinden Güzel İllüstrasyonlar Stephan Schmitz tarafından çizilen ve hiciv illüstrasyonları adı verilen illüstrasyonlar, sanatçının yeni serisinde yer almakta. Özellikle popüler ve ülkeleri etkileyen; para, aşk, dinginlik ve işsel savaş konularının yer aldığı ve bunları sorgulamamızı sağlayan Schmitz’in içeriklerini beğendiyseniz, sanatçının Instagram sayfasına bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

Kaynak : https://sanatlibiblog.com/gorsel-sanatlar/illustrasyon/modern-dunyanin-gerceklerini-anlatan-20-hiciv-illustrasyonu-stephan-schmitz/

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