Mortal Kombat 11'e Yeni Hikâye DLC'si Geliyor (Video)

Mortal Kombat 11'in yeni tek oyunculu hikâyeye sahip DLC'sinin geleceği duyuruldu. Yeni hikâyenin 2005'teki oyunla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Yeni hikâyenin fragmanında Liu Kang ve Raiden görülüyor.

PlayStation Brezilya'nın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşıma göre Mortal Kombat 11'e yeni bir tek oyunculu hikâye DLC'si geliyor. Mortal Kombat 11, şimdiye kadar yeni karakterler gibi çok sayıda başka güncelleme almıştı. Şimdi yeni hikâyeyle birlikte çevrimdışı oyun zevkine bir parça daha eklenecek.

NetherRealm'ın dövüş oyunlarındaki tek oyunculu hikâyeleri birçok oyuncu tarafından 'özel' bulunuyor. Tekli mücadelelerin hikâyeleri bilinçli olarak gülünç seçilse de fazlasıyla eğlenceli oluyor ve bu hikâyeler kadrodaki tüm karakterleri kullanarak oyun oynama şansı sunuyor. Mortal Kombat 11, NetherRealm stüdyosunun en iyi oyunlarından biri olarak görülüyor.

İşte Mortal Kombat 11'in yeni hikâyesinin fragmanı:

Fragmanda Liu Kang ve Raiden, gizemli bir konu hakkında tartışıyor. Oyunun hayranları, yeni hikâyenin 2005 yılında yayınlanan Mortal Kombat: Shaolin Monks'la bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. Mortal Kombat 11'de çok sayıda zaman yolculuğu yapıldığı düşünüldüğünde bu iddia çok da mantıksız görünmüyor. Görünüşe bakılırsa bunu yarın öğrenme şansımız olacak.

Mortal Kombat 11’in yayıncılığını üstlenen Warner Bros. Interactive Entertainment, geçen sene oyuna çapraz platform desteği getireceğini açıklamıştı. 1992 yılından bu yana oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Mortal Kombat, ikonik serinin 11’inci halkasıyla 2018 yılının nisan ayında karşımıza çıkmıştı.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında boy gösteren Mortal Kombat 11, geçtiğimiz sene Los Angeles’ta sahiplerini bulan The Game Awards 2019’da ‘En İyi Dövüş Oyunu’ ödülüne aday gösterilmişti. Daha önce Mortal Kombat 11'e DLC ile dâhil olan karakterler arasında Joker ve Terminatör de yer alıyordu. Oyuna geçen sene yeni bir oyun modu daha gelmişti.