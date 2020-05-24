Mortal Kombat 11'de Popüler Karakterler Neden Yok?

Bu hafta içerisinde Mortal Kombat 11’in yeni Aftermath genişleme paketi yayınlandı. Pakette yeni karakterler olsa da hayranların beklediği isimler henüz oyuna gelmedi. Oyunun yapımcısı Ed Boon bu konuda açıklama yaptı.

Mortal Kombat 11, serinin piksel piksel ekranlardan modern cihazlara olan yolculuğundaki son yapım olmuştu. Oyunun yeni genişleme paketi Aftermath ile birlikte yeni karakterleri hikayede görmüş olduk. Bu karakterler arasında Fujin, RoboCop ve Sheeva yer alıyordu.

Serinin hayranları ise daha farklı karakterleri görmek istiyordu. Mileena gibi karakterlerin neden oyunda olmadıklarını açıklamak ise NetherRealm’den Ed Boon’a kaldı. Boon’un oldukça geçerli bir açıklaması var.

Karakter rotasyonu önemli

Game Informer’a konuşan Boon, yaptığı açıklamada neden Fujin’in oyuna eklendiği sorusuna da cevap verdi. Oyunun yaratıcılarından biri olan Ed Boon, seriye sonradan atanmış bir yönetici değil. Hatta Noob Saibot’un ismindeki Noob, Boon’un isminin tersten yazılmış halidir. Yani karakterlere de oyuna da en hakim isimlerden biri kendisi.

Yıllar içinde çeşitli seviyelere gelmiş 80 Mortal Kombat karakteri oluşturduklarını söyleyen Boon, Fujin’i eklemelerinin nedeni olarak karakterin uzun zamandır oyunlarda yer almamış olmasını gösterdi.

“Eğer sadece Mileena, Kitana, Jade, Scorpion, Sub-Zero, Rain, bu bildiğimiz karakterleri yapmış olsaydık bir süre sonra sıkıcı hale gelirdik diye düşünüyorum” diyen Boon, durumun altında yatan sebebi sıradanlaşmaktan uzaklaşmak olarak gösterdi. Yapımcıya göre “karakterlerin dinlenmesine izin vermek”, onları gelecekte ek paketlerde ya da yeni oyunlarda görmenin heyecanını da artırıyor.

Gelecekte eski dostlara kavuşabiliriz

Boon bu kararı oyunun kadrosunu farklı tutmak olarak açıklıyor ve bunun hem oyun hem de hayranlar için iyi olduğunu savunuyor. NetherRealm geliştiricileri de bu sayede karakter için akıllarına gelen yaratıcı fikirleri kullanabilme şansı bulmuş oldu.

Tabii bu durum, gelecekte Reptile ve Mileena gibi karakterleri görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Mortal Kombat 11’in yeni ek paketleri henüz açıklanmadı. Aftermath ise 26 Mayıs’tan sonra oyunculara açılacak.

Mortal Kombat şu anda bilgisayar, PlayStation 4, Google Stadia, Nintendo Switch ve Microsoft Xbox One üzerinden oynanabiliyor. Siz oyunu oynadınız mı? Yeni eklenecek karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz?