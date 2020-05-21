Mortal Combat 11 Aftermath'in Robocop'lu Fragmanı Yayınlandı

Mortal Kombat 11’in önümüzdeki günlerde yayınlanacak Aftermath ek paketinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanlarda ek paketle beraber oyuna katılacak karakterlerden olan Robocop’un Terminator’le mücadelesi yer alıyor.

Mortal Kombat serisinin en ilginç deneyimlerini sunan son oyunu Mortal Kombat 11’in yeni ek paketi Aftermath’in önümüzdeki günlerde yayınlanacağını daha önce duyurmuştuk. Mortal Kombat 11’in yeni ek paketi oyuna Robocop’la beraber iki karakterin daha katılmasını sağlayacak.

Ek paketin yayınlanmasına kısa bir süre kalmışken, bugün Mortal Kombat YouTube kanalından ek paketin iki yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanlarda ek paketle oyuna katılacak Robocop’la oyuna aylar önce eklenen Terminator’ün mücadelesi görülüyor.

Yayınlanan fragmanların ilkinde Robocop’la Terminator’ün kavgasında Robocop galip geliyor ve Robocop’un Terminator’ı parçalara ayırdığı Finish Him’i görebiliyoruz. İkinci fragmanda ise bu sefer Terminator Robocop’u yeniyor ve sibernetik polis Alex Murphy’in bacaklarını kopararak katledilmek üzere geleceğe gönderiyor.

Aftermath ek paketinde Robocop’la beraber çok kollu Shokan savaşçısı Sheeva ve rüzgar tanrısı Fujin oyuna katılacak. Daha önce Kombat ek paketiyle gelen Terminator, Joker ve Spawn da daha önce Kombat paketini almamış olan oyunculara Aftermath’le beraber sunulacak.

Aftermath aynı zamanda oyunun hikayesine final getiriyor ve Scorpion, SubZero ve Frost için alternatif görünüşler ekliyor. PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintende Switch ve Google Stadia’da oynanabilen Mortal Kombat 11’in Aftermath ek paketi 26 Mayıs’ta oyunculara sunulacak.

Robocop’la Terminator’ün karşı karşıya geldiği Mortal Kombat 11 Aftermath fragmanı: