16 Nisan'da vizyona girmesi beklenen Mortal Kombat filminin yönetmeni, film hakkında en büyük korkuyu ortadan gideren bir açıklama yaptı ve filmin hayranları tatmin edeceğini söyledi. Yönetmen, filmin kan ve şiddet konusunda R derecelendirmenin sınırlarını zorlayacağını belirtti.

Günümüzde bir oyuncu olsanız da olmasanız da Mortal Kombat efsanesini bilirsiniz. İşte bu efsane oyun serisi, çok yakın bir zamanda film olarak ekranlarda bizlerle buluşacak. Serinin sahip olduğu ün ve filmden beklentinin yüksek olması, yayınlanan fragmanların bile 170 milyondan fazla izlenmesini sağladı. Bugünse filmi bekleyenleri daha da heyecanlandıran ve sahip oldukları şüpheleri ortadan kaldıran bir açıklama geldi.

Mortal Kombat filmini bekleyenlerin en büyük korkusu, filmin yeteri kadar, başka bir deyişle tatmin edici düzeyde şiddet ve kan içermeyeceğiydi. Bu şüphe fragmanlarla birlikte biraz azalmış olsa da filmin tamamını bilmediğimiz için şüphe bir nebze daha taşınmaya devam ediyordu. Bu şüpheleri ortadan kaldıran açıklamaysa filmin yönetmeni Simon McQuoid tarafından yapıldı.

Filmde yayınlanamazlığın sınırları zorlanacak:

SFX Magazine'e konuşan Simon McQuoid, filmin kaynak materyale olan bağlılığı konusunda filmin yaratıcılarının "kanlılığı sınıra kadar zorlamak istediklerini" söyledi. Yönetmen, filmin oyundaki bazı ikonik bitiriş hareketlerine, namıdiğer "fatality"lere ev sahipliği yapacağını, örneğin filmde birisinin kalbinin göğsünden çıkarıldığını göreceğimizi söyledi.

Ancak yönetmen, filmin neden kan konusunda bir sınıra sahip olduğunu da açıkladı. McQuoid, film R derecelendirilmesiyle yayınlanacak olmasına rağmen yayınlanamayacak bir noktaya gelebileceğinden dolayı yaratıcıların kendilerini kontrol etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Merakla beklediğimiz Mortal Kombat filmi, sinemalarda ve aynı anda ülkemizde henüz kullanılamayan HBO Max platformunda 16 Nisan günü yayınlanacak. Bugüne kadar öğrendiklerimize göre film, Sonya Blade, Jax Briggs, Scorpion, Sub-Zeor, Shang Tsung, Mileena, Kabal, Liu Kang, Kung Lao, Kano, Raiden, Goro ve daha birçok bilindik karaktere yer verecek.