Pandemi, ekonomik sıkıntılar, savaşlar, yangınlar derken maalesef günlük hayatımız bile kaosa boğulmuş durumda ve çoğu zaman bu boğulmanın içinde yeni güne uyanmak bile zor olabiliyor. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Motivasyon nasıl artırılır merak ediyorsanız sizin için bazı motivasyon arttırma tavsiyelerinden bahsettik.

Bundan yüz yıl hatta bin yıl önce de hayat zordu ama şu son yıllarda hem ülke hem de dünya olarak yaşadıklarımız bizi epey yordu. Ölümcül bir pandeminin etkileri hala sürüyor, ekonomik sıkıntılar artıyor, dünyanın dört bir yanında savaşlar var, yangınlar ormanları yok ediyor derken günlük hayatımız bile kaosa boğulmuş durumda. Bu koşullar altında herkesin aklında tek bir soru var; motivasyon nasıl artırılır?

İşimizde, eğitimimizde ve hatta sosyal hayatımızda bile gerekli motivasyona sahip olmadığımız durumlarda görev ve sorumluluklarımızı yerine getiremediğimiz için maalesef elimizdekini kaybetme tehlikesiyle bile karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki ne yapalım, motivasyon nasıl artırılır? Merak etmeyin, çözümsüz değil. Gelin konunun uzmanları tarafından anlatılan bazı motivasyon artırma tavsiyelerine yakından bakalım.

Motivasyon nasıl artırılır? İşte motivasyon artırma tavsiyeleri:

Hayatı basit yaşayın:

Sabah işe gitmeden spor yapayım, molada kitap okuyayım, akşam arkadaşlarımla çıkayım, eve gelince hızlı bir temizlik yapıp üstüne biraz dizi izleyeyim gibi her anı dolu dolu yaşamak güzel olsa bile çok yorucu olduğunu kabul edin. Sakin olun, hayat bir yere kaçmıyor. Her şeyi sonuna kadar yapayım derken bir noktada keyif aldığınız şeyler bile size mutlu etmez hale gelecektir. Hayatı basitleştirin, yorucu şeylerden biraz uzak durun. Tek bir şeye odaklanın ve onunla geçirdiğiniz her andan keyif almaya çalışın.

Küçük görevleri birleştirerek tamamlayın:

Diyelim tek bir boş gününüz var ve o gün hem kuaföre gitmeli, hem alışveriş yapmalı, hem bankada işlerinizi halletmeli, hem bir alışveriş merkezine gitmeli, hem de arkadaşınızla buluşmalısınız. Aslında bu küçük işleri dikkatle incelediğiniz zaman bazılarının birlikte gerçekleşebilecek şeyler olduğunu görürsünüz. Basit bir rota belirleyerek tüm bu işleri sırayla ve kolayca yapabilirsiniz. Olmadıysa sorun yok. Başka bir gün yapacağınız küçük görevlerle birleştirebilirsiniz. Planı yapmak sizin elinizde.

Sorunlara değil, başarılara odaklanın:

Maalesef insanlar olarak sorunlara, başarısızlıklara, hatalara, mutsuzluklara odaklanma ve bunlar üzerine kafa yorarak daha da kötü hissetme eğilimine sahibiz. Elbette bunları görmezden gelemezsiniz ama bir durun ve düşünün. Tüm kötülüklerin yanında sayısız başarılı ve mutluluk yok mu? Şöyle derin bir nefes alıp bunları düşündüğünüz zaman iyi şeylerin kötü şeylerden çok daha fazla olduğunu bile fark edebilirsiniz. Birkaç küçük sorunun koca bir mutluluğu yok etmesine izin vermeyin.

Başarılarınızı kutlayın:

Kötü bir şey olduğunda oturup saatlerce dertleniyoruz, ağlıyoruz, çevremize saatlerce anlatarak kederimizi artırıyoruz. Peki iyi bir şeyi nasıl kutluyoruz? Saatlerce ağladığınız şeyden çok daha önemli bir başarıyı saatlerce kutluyor musunuz? Sorunsuz bir gün geçirdiğiniz zaman küçük bir pasta alın, bulaşıkları ertesi güne bırakın, duşta biraz daha uzun süre kalıp gevşeyin. Önemsiz sorunları büyütmek yerine küçük başarıların keyfini çıkarın.

Ulaşabileceğiniz hedefler belirleyin:

Hayallerimizin sınırı yok, hepimiz kendimiz için en iyisini isteriz ama kabul edelim pek çoğumuz büyük bir şirketin yöneticisi olamayacağız ya da kripto paradan köşeyi dönmeyeceğiz. Bir hayal kurmak ve onun için mücadele etmek güzeldir ama o hayal ulaşılmaz bir noktada olduğu zaman emin olun kısa süre içinde ondan vazgeçecek ve ulaşabileceğiniz doğru hedefler için bile çalışmayı bırakacaksınız. Potansiyelinizin farkına varın ve onun sınırlarını zorlayın. Fakat bir sınır olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.

Çevrenizi motive edin:

Pek çok kişi kendine odaklı yaşar, yazımızın konusu da bu. Ancak biz sosyal canlılarız. Siz kendinizi ne kadar motive ederseniz edin çevrenizde aynı motivasyona sahip insanlar yoksa bir noktada siz de vazgeçersiniz. Çevre değiştirmek bir kaçıştır. Bunun yerine önem verdiğiniz insanları da kendinizle birlikte motive etmeye çalışın. Emin olun onların yaşadıkları heyecanı gördüğünüz zaman kendi kendinize boş bir çabada olmadığınızı ve hatta dünyada bir fark yarattığınızı hissederek çok daha güçlü bir şekilde motive olacaksınız.

Sosyal ilişkilerinizi derinleştirin:

Tüketim çağında yaşıyoruz. Maalesef yalnızca nesneleri değil, insanları da hızla tüketiyoruz. Biriyle tanışıyor, en ufak bir sıkıntıda vazgeçiyoruz. Halbuki sevgi emektir. Binlerce insan tanımanıza, çevrenizin insanlarla dolu olmasına gerek yok. Hem romantik hem de arkadaşlık ilişkilerimizde yapıcı olduğumuz zaman çok daha huzurlu bir hayat süreriz ve bu da bizi motive eder. Çevrenizde birkaç kişi olsun, huzurlu olsun.

Yeni bir olumlu alışkanlık kazanın:

Eğer zaten size zarar verdiğini düşündüğünüz kötü alışkanlıklarınız varsa bir an önce bırakın ama daha da önemlisi, yeni bir olumlu alışkanlık kazanın. Günde yarım saat yürüyüş yapmak, kitap okumak, sosyal medyasız zaman geçirmek, lego yapmak, puzzle yapmak gibi. Hatta kendinizi çok yıpratmadan temizlik yapmak gibi basit bir iş bile hem zihninizi rahatlatır, hem bedeninizi çalıştırır, hem de eviniz temizlenmiş olur. Ufak bir olumlu alışkanlık bile hayat motivasyonunuzu artıracaktır.

Elinizdekilerle mutlu olun:

Benden kötü olanlar var halime şükredeyim şeklinde bir mutluluk çoğu zaman işe yaramaz. Bunun yerine alın elinize kağıdı kalemi ve elinizdekileri yazın. Sizi mutlu eden, varlığına sevindiğiniz maddi ve manevi şeyleri sıralayın. Böyle bir liste yaptığınız zaman emin olun elinizdeki nice güzelliği görmezden geldiğinizi fark edeceksiniz ve hatta olumsuz şeylerin aslında ne kadar da az olduğunu görüp şaşıracaksınız.

Enerjinizi yükseltecek şeyler yapın:

Hemen bir uçak bileti alın ve Paris’e uçun demek isterdik ama maalesef. Olsun, her zaman pahalı şeyler yapmak enerjimizi yükseltmez ki. Yeni bir podcast dinlemeye başlamak, evdeki malzemelerden deneysel bir yemek yapmak, uzun zamandır görüşmediğiniz birini aramak, her şeyi geçin pencereyi açıp sakince dışarıyı izlemek bile emin olun devamlı yapmadığınız bir şeyse size enerji verecektir. Bir göreve ya da sorumluluğa odaklanmadan önce biraz olsun kendinize vakit ayırın. Bu zaman bir kayıp değil, kazanç olacak.

Sizi mutlu eden şeylere zaman ayırın:

Aslında bu, bir önceki maddenin devamı niteliğinde. Yine bir örnek verelim; sabahları yarım saat daha fazla uyumak mı yoksa kahvaltı yapmak mı sizi mutlu ediyor? Eğer kahvaltı ile mutlu oluyorsanız biraz erken kalkıp sakince kahvaltı yaptığınız zaman emin olun o gün daha iyi geçecek. Eğer sizi mutlu eden şey kahve içmekse işinizi yaparken ayaküstü içmek yerine kapatın bilgisayarı ve kendinize bir on dakika ayırarak o kahveyi sakince için. Bu tür molaların süresi kısa olsa da etkisi büyük olacaktır.

Zaman zaman hepimiz gibi kendini sıkışmış hissedenler için motivasyon nasıl artırılır sorusunu yanıtladık ve motivasyon artırmak için bazı tavsiyelerden bahsettik. Listemizde olmayan farklı motivasyon yöntemleriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.