Motorola, Moto AI açık beta programını başlattı. Beta programındaki yeni özellikler hakkında detaylar verildi.

Motorola, akıllı telefonlarına yakın zamanda entegre edilecek ilk gelişmiş yapay zekâ özelliklerini duyurdu. Yapay zekâ özelliklerini test etmek için moto ai açık beta programını başlattı.

Motorola, yeni moto ai özellikleriyle karşımıza çıkıyor. İlk olarak "Catch me up" özelliği ile kullanıcıların akıllı telefonlarından uzak kaldıkları zamanlarda en son bildirimleri özetleyerek önemli gelişmeleri takip etmelerini sağlıyor olacak.

Moto AI özellikleri

"Pay attention" özelliğiyle ise toplantı ve konuşmaları kaydedip metne dökerek anahtar noktaları özetliyor. Bu sayede kullanıcılar önemli detayları kaçırmadan, daha sonra hızlıca gözden geçirebiliyor olacak. "Remember this" özelliği ise kullanıcıların ekran görüntüsü, fotoğraf veya metin notlarını yapay zekâya hatırlatmalarına imkan tanıyor, böylece bu içeriklere daha sonra kolayca erişilebiliyor olacaklar.

Yeni yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra, şirket, kullanıcı deneyimini geliştirecek bir dizi yenilik de sundu. Artık daha erişilebilir bir arama çubuğu ve "Uygulamalar", "Haberler" ve "Günlük" sekmelerine sahip yeni bir uygulama çekmecesi mevcut. Ayrıca sesli veya yazılı yardım için doğal dil işleme desteği ve Smart Actions özellikleri de kullanıma sunuldu.

Bugün itibarıyla açık beta programına katılmaya uygun olan modeller: