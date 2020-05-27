Moto G Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren Motorola, yeni akıllı telefonu Moto G Pro’yu Almanya’da gün yüzüne çıkardı. Üç arka kamera ile gelen cihaz, 329 euroluk oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.

Motorola, orta segmentte konumlanan Moto G Pro adlı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Hem özellikleri hem de tasarımı itibarıyla Moto G Stylus'un yeniden markalanmış bir versiyonu gibi görünen cihaz, entegre bir ekran kalemi, üç arka kamera ve Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti gibi özelliklerle geliyor.

Moto G Pro’da, 1080 x 2300 piksel çözünürlük sunan 6.4 inç Full HD Max Vision ekran bulunuyor. Panelin sol üst tarafındaki delik, f/2.0 diyafram açıklığında 16 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Moto G Pro tasarımı

Cihazın arkasında, f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel ultra geniş açı kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel makro kamerayı içeren üçlü bir kurulum yer alıyor. Ayrıca dikey olarak konumlandırılan arka kamera sistemi, ToF sensörüne de sahip.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemisinden alan Moto G Pro, 4 GB RAM ve microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Android One desteğine sahip olan akıllı telefon, 15W TurboPower şarjını destekleyen 4.000mAh’lık bataryadan besleniyor.

Moto G Pro'daki bağlantı seçenekleri arasında ise 4G LTE, USB Type-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunuyor. Arka tarafta bir parmak izi sensörüne ev sahipliği yapan cihaz, GPS, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü ve ortam ışığı sensörü gibi kullanıcıların işine yarayacak bir dizi sensörle birlikte geliyor.

Moto G Pro fiyatı

4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama olmak üzere tek bir yapılandırma ile gelen Moto G Pro, 329 euroluk (2.440 TL) bir fiyat etiketine sahip. Çinli teknoloji devi Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren Motorola, telefonunun teslimatına haziran ayında başlanacağını açıkladı.

Moto G Pro özellikleri