Moto G Stylus'u Kanlı Canlı Gösteren Resimler Ortaya Çıktı

Akıllı telefon piyasasına giriş yaparak telefon sektörüne dönüş yapmak isteyen Motorola'nın G Stylus modeline ait resimler ortaya çıktı. Resimlerde gördüğümüz detaylara göre cihazda delikli ekran tasarımı bulunacak.

Motorola’nın açıkladığı ve bizim de heyecanla beklediğimiz 23 Şubat gününe az kaldı diyebiliriz. Şirketin en az dört yeni akıllı telefonunu tanıtması beklenen etkinlikte birçok sürprizle karşılaşacak gibi duruyoruz. Görünüşe göre Motorola, bu yıldan itibaren akıllı telefon sektöründe adını iyiden iyiye duyurmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar şirketin amiral gemisi olacak telefon Moto Edge+, Moto G8 ve G8 Power hakkında yeterli bilgiyi elde ettik. Fakat Motorola’nın orta segmentte yer alacak Moto G Stylus hakkında çok az detaya sahiptik. Bugün, Moto G Stylus’a ait olduğu iddia edilen yeni resimler ortaya çıktı.

Moto G Stylus'un resimleri ortaya çıktı:

Moto G Stylus’a ait olduğu iddia edilen resimler, Twitter kullanıcısı Gustavo Gonzalez tarafından paylaşıldı. Cihaz, daha önce de beklenildiği üzere delikli ekran tasarımına sahip. Elbette isminden de anlayabileceğimiz üzere stylus kalemiyle birlikte piyasaya çıkacak.

Moto G Stylus ile gelecek Stylus kalemi oldukça basit duruyor. Kalemde herhangi bir buton gözükmüyor. Görselleri tüm detaylarıyla inceleyen kişiler fark edecektir ki aşağıdaki resimde ‘Moto G(7)’ ibaresi yer almakta. İşte o bölümde ‘Moto G7’nin konfigürasyonunu tamamlayın.’ şeklinde bir yazı bulunuyor.

Bu yazının görseldeki telefonda neden gözüktüğünü bilmiyoruz ancak bazı olasılıklar mevcut. Birinci olasılığımız resimleri paylaşan kişinin yalan söylediği, ikinci olasılığımız ise telefonun henüz geliştirme aşamasında olan bir yazılıma sahip olduğu. Elbette bunun cevabını 23 Şubat günü alacağız.

Daha önce ortaya çıkan detaylara göre ‘sofia+’ takma ismine sahip Moto G Stylus, 6,36 inçlik FHD+ ekran ve 25 MP’lik ön kamerayla birlikte gelecek. Telefonun arkasında bulunacak dörtlü kamera kurulumunda 48 MP ana kamera yer alacak. İşlemci tarafında bizi Snapdragon 665 karşılayacak ve cihaz 4 GB RAM’e ve 64 GB depolamaya sahip olacak.