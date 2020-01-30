Redmi Note 8 Pro'nun DxOMark Puanları Belli Oldu

Xiaomi’nin orta segment akıllı telefonu Redmi Note 8 Pro’nun DxOMark kamera puanları ortaya çıktı. Cihazın kamerası, fotoğraf kısmında ortalama bir puan almayı başarırken video kısmında nispeten daha düşük bir skor alabildi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin orta segment akıllı telefonu Redmi Note 8 Pro’nun kamerasının DxOMark’ta aldığı puan ortaya çıktı. Dört arka kameraya sahip olan cihaz, ne çok iyi ne de çok kötü diyebileceğimiz bir puan aldı: 84.

Cihazın arka tarafında f/1,9 değerinde 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör bulunuyordu. Arkada yer alan kamera sistemi ayrıca 4K 30 fps video kaydı da yapabiliyordu. Cihaz, barındırdığı tüm özelliklere rağmen Samsung Galaxy A50, Moto One Zoom ve Xiaomi Black Shark 2 gibi cihazların gerisinde yer aldı.

DxOMark puanı

Redmi Note 8 Pro, fotoğraf testinde 87 puan almayı başardı. Kamera; otomatik odaklama, bokeh ve düşük ışıkta flaş kullanarak hedef pozlamada oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı. 64 MP’lik sensör, fotoğraftaki detayları göstermede yeterli seviyeye ulaşamadı. DxOMark, ayrıca kameranın dinamik aralığının da oldukça sınırlı olduğunu dile getirdi.

Cihazın, fotoğraf konusunda ortalama puan almasına neden olan diğer noktalar ise şöyle; nüans değişiklikleri, yakınlaştırılmış fotoğraflarda detay eksiklikleri, kötü dinamik aralık ve ultra geniş açılı sensörde düşük detaylar. Fotoğraf tarafında ortalama puan alan cihaz, video tarafında ise daha da kötü bir performans sergiledi.

Redmi Note 8 Pro, video testlerinde 78 puan alabildi. Cihazın kamerası, dışarıda ya da güzel ışıkta kaydedilen çekimlerde oldukça iyi bir performans sergiledi. Ayrıca cihazın sabit olduğu durumlarda video sabitliğinde de sınıfı geçmeyi başardı. Cihaz, beyaz dengesi ve pozlamada istikrarsız bir performans ortaya koydu. Note 8 Pro, 4K 30 fps video çekmesine rağmen detaylar çok düşüktü ve kumlanma oluştu.

Tabii cihazın içerisinde bulunduğu segment ve fiyat aralığı düşünülürse bu skorların çok da kötü olmadığını söylemek gerekiyor. Peki, siz Redmi Note 8 Pro’nun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz?