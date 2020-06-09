Moto G7 Power'a Android 10 Güncellemesi Geliyor

Motorola'nın yazılım desteği konusunda sıkıntı yaşadığı bu dönemlerde; geçen sene satışa sunduğu Moto G7 Power, Android 10 güncellemesini almaya başladı.

Motorola, bir süredir telefonlarına yazılım desteği sağlamak konusunda sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Android 10 güncellemesini kullanıcılarına en geç sunan şirketlerden biri olan Motorola, sonunda tekrar güncelleme konusunda bir ivme yakalamışa benziyor. Geçen ay itibarıyla katlanabilir modelleri Razr dâhil birçok telefonuna Android 10'u getirmeye başlayan şirket, Moto G7 Power modellerine de Android 10'u getirmeyi başardı.

Android 10, Motorola'nın G serisi telefonlarına gelmeye başladı ama Motorola bu konu hakkında hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. Brezilya'da bulunan bazı Moto G7 Power kullanıcıları, Motorola henüz bir açıklama yapmadan Android 10 güncellemeleri almaya başladı.

Motorola, Android 10 güncellemesini sessiz sedasız getirdi:

Bir Moto G7 Power kullanıcısının Reddit üzerinden paylaştığı ekran görüntüsüne göre tam 21 gün önce Android 10 güncellemesi telefonuna ulaşmış ve Motorola henüz bu konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmamıştı. Bugün Motorola Brezilya'nın Twitter hesabı üzerinden nisan ayı güvenlik yamalarıyla beraber Android 10 güncellemesinin geliştirilmesinin geçen hafta tamamlandığı bildirildi fakat hâlâ Motorola'nın resmi güncelleme panelinde, bu güncellemeyle alakalı resmi yayınlanma tarihi veya herhangi bir detay bulunmuyor.

Motorola Brezilya'nın Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre Android 10 güncellemesini ilk olarak Brezilya'daki Moto G7 Power kullanıcıları alacak. Diğer bölgelerde bulunan Moto G7 Power kullanıcılarının bu güncellemeyi ne zaman alacağı hakkında bir açıklamaysa henüz yapılmadı. Ayrıca bir başka tweet'te Motorola, G serisinin giriş modeli olan Moto G7 Play'e de Android 10 güncellemesinin geleceğini duyurdu. Bu yeni Android 10 güncellemelerinin resmi olarak tüm bölgelere ne zaman geleceğininse önümüzdeki günlerde Motorola tarafından açıklanması bekleniyor.