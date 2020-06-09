Samsung One UI 2.5'te Reklam Olacağı İddiası Sahte Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ağlarında Samsung'un yeni kullanıcı arayüzü olan One UI 2.5’in kilit ekranında reklam gösterileceğini iddia eden ekran görüntüleri paylaşılmıştı. Yapılan incelemeler, paylaşılan görsellerin Samsung’un başka bir reklam hamlesine tepki olarak photoshopta hazırlandığını ortaya çıkardı.

Samsung, yeni nesil arayüzü One UI 2.5’i birkaç ay sonra yayınlayacak. One UI 2.5’in Galaxy Note 20’nin tanıtılacağı 5 Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenen lansmanda tanıtılması bekleniyor. Ancak yeni arayüz ile ilgili tartışmalar, getireceği özelliklerin önüne geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında ortaya çıkan ve One UI 2.5'e ait olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü, Samsung akıllı telefon kullanıcıların canını sıkacak bir ayrıntıya sahipti.

One UI 2.5’in kilit ekranından olduğu iddia edilen ekran görüntüsü şu şekildeydi

One UI 2.5’in kilit ekranına ait olduğu iddia edilen ekran görüntüsünde bir reklam görülüyordu. One UI 2.5’in kilit ekranının tam ortasında yer alan reklamın alt kısmında ise reklamın 15 saniye süreceği görülüyordu. İddialar, kullanıcıların ancak bu 15 saniyelik süreden sonra telefonun kilidini açabileceğini öne sürüyordu.

Ekran görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından birçok sosyal medya ağında ve forumlarda Samsung kullanıcıları, Samsung’u eleştiri yağmuruna tuttular. Ancak yapılan incelemeler ekran görüntülerinin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

SamMobile editörlerinin incelemesi, ekran görüntülerinin sahte olduğunun ortaya çıkmasını sağladı. SamMobile konuyla ilgili bir de haber yayınlayarak görüntülerin arkasındaki hikayeyi insanlarla paylaştı.

Samsung, yakın zamanda Hava Durumu uygulamasında Güney Kore’de reklam yayınlamaya başladı. Samsung’un yeni reklam uygulaması, kullanıcılar tarafından tabii olarak tepkiyle karşılandı. Birçok insan gösterilen reklamlar nedeniyle Samsung’u eleştirdi.

Bir Samsung telefon kullanıcısı, Samsung'un bu uygulamasına yanıt olarak sahte bir ekran görüntüsü görseli hazırladı. Bu sahte ekran görünsü bir anda viral hale geldi ve Samsung, konuyla ilgili olarak yeniden eleştiri oklarının hedefi oldu.

One UI 2.5’in kilit ekranı görüntüsü sahte çıktı ama Samsung’un reklam sorunu devam ediyor

One UI 2.5’in kilit ekranında reklam çıkmayacağının anlaşılmasıyla beraber Samsung’un mevcut arayüzündeki reklamlar Samsung kullanıcılarının canını sıkmaya devam ediyor. Mevcut arayüzün Müzik, Hava Durumu, Galaxy Uygulamaları, Bixby, Samsung Health ve Samsung Pay dahil birçok uygulamasında reklam görünüyor. Uygulamalarda görülen reklamların yanından Samsung, bildirimlerle diğer Samsung ürünlerinin reklamlarını yapıyor.

Giriş seviyesi ve orta segment telefonlarda reklam gösterilmesi, şirketin düşük kârları yükseltme çabası olarak görülüyor. Ancak amiral gemisi serisinde de reklamın görülmesi, Samsung’a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oluyor.