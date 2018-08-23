Akıllı telefonlar hayatımıza girmeden önceki son dönemecin en efsane telefonlarından biri olan Motorola RAZR, oldukça sağlam bir şekilde dönüyor.

2019 yılı, özellikle Samsung'un katlanabilir amiral gemisini piyasaya sunmasıyla, bambaşka bir döneme geçmemizi sağlayacak. Bu treni kaçırmak istemeyen firmalardan biri olan Motorola, kapaklı telefonların efsanelerinden olan RAZR serisini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. RAZR, yepyeni bir trende imza atmış ve çift ekran sunmasıyla o dönem büyük fark yaratmıştı.

RAZR ile klasik kapaklı telefon tasarımı çift ekranla buluşacak. Yukarıda telifi alınan konsept tasarımlarını da görebileceğiniz cihaz, şu an katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili enteresan bir çözüm üretmişe benziyor. Sağdaki konsept tasarımdan da görebileceğiniz üzere penayı andıran, katlama alanını dolduran bir parça düşünülmüş.

Ancak bu parçanın telefon tekrardan açıldığında tabir-i caizse nereye gideceğini anlamak güç. Ekranla olan etkileşimin daha sağlıklı olması için güzel bir detay düşünülmüş olsa da telefonun açık halinde bu parçaya yer verilmiş değil. Katlanabilir ekranların en büyük sorunu hareket eden parçaların stabilitesini sağlamakken bu cihazın işin içinden nasıl çıkacağını açıkçası epeyce merak ediyoruz.