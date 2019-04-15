Eğer videolarınızı düzenlemek için kompleks ve karmaşık bir program yerine daha sade, hızlı ve pratik bir uygulama kullanmak istiyorsanız Movavi Video Editor tam da istediğiniz düzenleme aracı olabilir.

Günümüz akıllı telefonları hem fotoğraf hem de video çekimlerinde oldukça başarılı işler ortaya koyabiliyor. Ancak çekilen videoları düzenlemek, o videoları kaydetmek kadar kolay değil. Movavi Video Editor, videolarını editlerken basit ve kullanışlı bir araç isteyenler için biçilmiş kaftan.

Hem Windows hem de Mac platformu için yayınlanmış olan Movavi Video Editor’ün deneme sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Zaman tüneli arayüzü sayesinde videoları kolayca kesip bölebileceğiniz Movavi Video Editor’de videonuza sahneler arası geçişler, efektler ya da özel vurgular ekleyebilirsiniz.

Movavi Video Editor, video kırpma işinde oldukça başarılı olsa da tek yeteneği bu değil. Bu çok kullanışlı uygulamayı kullanarak videoları tersine çevirebilir, sesleri eşitleyebilir ya da pek çok farklı düzenleme işlemini daha gerçekleştirebilirsiniz. Windows ve Mac cihazınıza Movavi Video Editor’ün deneme sürümünü ücretsiz bir şekilde indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Ayrıca Movavi Video Editor'ün Android ve iOS uygulamalarını da yine ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.