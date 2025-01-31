Warner Bros. Games, bir türlü istenen popülerliğe ulaşamayan ücretsiz oyunu Multiversus'un sunucularının kapanacağını duyurdu.

Warner Bros. imzası taşıyan çok oyunculu 2D dövüş oyunu Multiversus, tamamen ücretsiz bir şekilde 2022 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak ikonik Warner Bros. karakterlerini içeren yapım, bir türlü istenen ilgiyi görememişti.

Bugün ise oyunu sevenleri üzecek bir açıklama yapıldı. Warner Bors. Games tarafından yapılan resmî duyuruya göre yapım, yakında bizlere veda edecek.

30 Mayıs’ta sunucular kapanacak

Açıklamaya göre oyunun sunucuları, 30 Mayıs 2025 tarihinde kapanacak. Bu da 4 Şubat günü başlayacak 5. sezonun oyunun son sezonu olacağı anlamına geliyor. O tarihten sonra online mod kullanılamayacak. Bunun yerine sadece yapay zekâya karşı oynayabildiğiniz tekli oyunculu ve yerel olarak 2 kişi oynama offline modlar kalacak.

Offline modunu oynamaya devam etmek için MultiVersus’un en son versiyonunun inmiş olması ve 5. sezon sırasında giriş yapmış olmanız gerekecek.

Oyun, aslında 2022’de açık beta olarak çıkmıştı. Ancak 2023’te oyuncu sayısının düşüklüğü nedeniyle geçici süreliğine offline olmuştu. Mayıs 2024’te ise geri dönmüştü. Ancak popülaritesinin bir türlü istenen seviyeye ulaşmaması, tamamen fişinin çekilmesine yol açtı.