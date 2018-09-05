Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu olan MUNAURORA’18, geniş katılımcı kitlesiyle 8-9-10-11 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

İzmir genelinde birçok farklı okulun MUN alanında en başarılı öğrencilerinden oluşan MUNAURORA’18 ekibi, Türkiye genelinden gelecek 300 kişiden fazla katılımcıya en iyi MUN (Model Birleşmiş Milletler) deneyimlerini yaşatmak için 8-9-10-11 Eylül 2018 tarihlerinde MUNAURORA 2018 konferansını İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde gerçekleştirecek.

Model Birleşmiş Milletler AURORA Konferansı nedir?

Model Birleşmiş Milletler’de öğrenci delegelerin her biri, bir ülkeyi temsil eder. Model Birleşmiş Milletler AURORA Konferansı ise Birleşmiş Milletler’in bir simülasyonudur. Konferans, panel ya da forum usulüyle yürütülmekte olan toplantılardan oluşur. Organizasyonun amacı ise katılım gösteren öğrencilerin yapıcı bir tartışma ortamında temsil ettikleri ülkelerin görüşlerini yansıtarak günümüz dünya sorunlarına çözüm üretmeye çalışmasıdır.

Model Birleşmiş Milletler konferansları, tabii olarak kültürel etkileşimlere ve yabancı dil gelişimine olanak sağlar. Söz konusu organizasyon bireylerin dünyaya bakış açısını değiştirirken, siyasi konularda fikir edinmesini sağlar ve büyük topluluklar önünde konuşabilme becerisini önemli miktarda geliştirir.

Model Birleşmiş Milletler AURORA Konferansı’ndaki komiteler şu şekilde olacak;