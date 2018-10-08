GoldenEye 007, Tam 21 Yıl Sonra Fantastik Grafiklere Kavuştu

Nintendo64'ün gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen GoldenEye, Unreal 4 motoru ile modern bir görünüme kavuştu.

Pierce Brosnan'lı James Bond filmlerinin en sağlamlarından olan GoldenEye'ın neredeyse bire bir uyarlaması olan oyun, döneminin en efsane yapımlarından biriydi. Ancak GoldenEye'ın en unutulmaz yönü o dönem için dahiyane diyebileceğimiz güzellikteki Deathmatch moduydu.

1990'ların en efsane yapımları birer birer 'remake' yapılarak karşımıza çıksa da maalesef GoldenEye hiçbir zaman onlardan biri olamayacak. İlk olarak yapımcı Rare, artık Microsoft çatısı altında çalışıyor. İkinci sebepse herhangi bir James Bond filminin lisansını almak hiç ama hiç ucuz bir şey değil.

Yine de oyunun resmi olarak yeniden yapılmayacak olması, oyunun hayranlarını durduracak değildi. Oyunun gedikli hayranları, Golden 25 projesi altında birleşerek Unreal Engine 4 motoruyla oyunu yeniden yapmaya başladı.

Orijinal GoldenEye

GoldenEye 25

Gördüğünüz gibi gelinen nokta muhteşem! Eğer ki Nintendo daha önce yaptığı gibi lisansı altındaki yapımlara uyguladığı ambargoyu uygulamazsa, bir süre sonra GoldenEye 25'in harika yapımıyla baş başa olabileceğiz.