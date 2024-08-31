2015 yılında patlayan bir denizaltı volkanından doğan bu ada, NASA bilim insanlarının dikkatini çekti. Peki neden?

NASA’nın bilim insanları, dokuz yıl önce oluşan ve kısa sürede dikkat çeken bir adayı inceliyor.

Aslında bu adanın sıradan bir ada olmadığını söylemek gerek. Uzay araştırmaları için oldukça önemli bir yer olabilir.

Hunga Tonga Hunga Ha’apai adası nasıl doğdu?

2015 yılında Güney Pasifik'teki Tonga Krallığı'nda yer alan denizaltı volkanından patlama sonucunda oluşan Hunga Tonga Hunga Ha’apai (HTHH) adası, NASA’nın radarına girdi. Ada, yalnızca bir ay içinde deniz seviyesinden 152,4 metre yükseğe kadar yükseldi ve 1.77 kilometre genişliğe ulaştı.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi baş bilimcisi Jim Garvin, volkanik adaların en basit kara oluşumlarından biri olduğunu belirterek bu yeni adanın üç boyutlu şeklini ve zamanla nasıl değiştiğini hesaplamanın, erozyon hızlarını ve süreçlerini anlamada önemli bir ilk adım olduğunu söylüyor.

Başlangıçta HTHH adasının kısa sürede erozyonla yok olacağı tahmin ediliyordu.

Ancak ada, beklentilerin aksine deniz tarafından geri alınmadı. Bu da bilim insanlarını şaşırttı ve adanın neden hâlâ ayakta olduğunu anlamak için daha detaylı araştırmalar yapılmasına neden oldu.

NASA araştırmacıları, adanın yükselişini ve erozyon sürecini inceleyerek bu dayanıklılığın sırrını çözmeyi amaçlıyor.

NASA araştırmacıları, bu adadaki erozyon sürecinin Mars'ın bir zamanlar sahip olduğu düşünülen su kaynaklarıyla olan benzerliklerini incelemekte oldukça ilgililer.

Jim Garvin’e göre bu adanın zamanla nasıl şekillendiğini anlamak, Mars'ta suyun bulunduğu dönemlerde gerçekleşen volkanik patlamaları ve bu süreçlerin bir okyanus ya da geçici göl ortamını temsil edip etmediğini anlamada büyük bir rol oynayabilir.

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