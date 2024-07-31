NASA'nın Curiosity Aracı Mars'ta Saf Kükürt Buldu: Bu Şaşırtıcı Keşif Kızıl Gezegenin Geçmişi Hakkında Ne Söylüyor?

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NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta saf kükürt buldu ve bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, bu keşif Mars'ın geçmişi hakkında ne söylüyor?

Mars'ta yaşam izleri arayan bilim insanları, Curiosity keşif aracının bulduğu saf kükürt sayesinde yeni bir ipucu peşindeler.

Saf kükürt buluşu, Mars'ın yüzeyinde daha önce hiç görülmemiş bir keşif ve bu durum bilim insanlarını oldukça heyecanlandırdı.

30 Mayıs sabahı Vasavada ve ekibi Curiosity'nin tekerlek izleri arasında ezilmiş bir kaya fark etti.

Saf kükürt Mars

Kayanın yakından çekilen bir fotoğrafı, akıl almaz bir keşfe işaret ediyordu. Curiosity'nin daha önceki keşifleri arasında milyonlarca yıl süren göller ve organik maddelerin varlığı yer alıyordu.

Bu buluşlar, Mars'ta yaşanabilir ortamların olup olmadığını belirleme amacına hizmet ediyordu. Şimdi ise bilim insanları, Mars'ta saf kükürdün varlığının ne anlama geldiğini ve Kızıl Gezegen'in tarihi hakkında ne söylediğini çözmeye çalışıyorlar.

Curiosity daha önce Mars'ta sülfatları yani suyun buharlaşmasıyla oluşan kükürt içeren tuzları keşfetmişti. Ekip, Mars yüzeyindeki çatlaklarda parlak beyaz kalsiyum sülfat yani jips bulmuştu. Bu, antik yeraltı su akışlarının bıraktığı sert su birikintileriydi.

Saf kükürt; güzel, yarı saydam ve kristalize doku olarak tanımlanan bir yapıya sahiptir.

NASA Curiosity keşif aracı

Curiosity ile yapılan analizlerde, kayanın saf kükürt olduğunu gösteren veriler elde edildiğinde ekip iki kez şaşkına döndü. NASA'nın Spirit aracı, Mars'ı keşfederken tekerleklerinden biri kırılmış ve diğer beşini kullanarak geriye doğru sürmek zorunda kalmıştı.

Tekerleğin sürüklenmesi, neredeyse saf silika olan parlak beyaz toprağı ortaya çıkardı. Silika varlığı, Mars'ta bir zamanlar sıcak su kaynakları veya buhar deliklerinin bulunabileceğini, bu durumun da mikrobiyal yaşam için uygun koşullar yaratmış olabileceğini gösteriyor.

Süreçte saf kükürt keşfi, Mars'ın karmaşık ve dinamik geçmişinin sadece bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bilim insanları, Curiosity'nin topladığı verileri analiz etmeye devam ederek her bir mineralin nasıl ve ne zaman oluştuğunu belirlemeye çalışıyor.

Bu buluş, Mars'ın ve belki de tüm Güneş Sistemi'nin tarihi hakkında yeni ipuçları sağlayabilir mi? Sanırız ki onu zaman gösterecek.

Kaynaklar: JPL NASA, CNN

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