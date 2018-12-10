Çok uzun bir süredir beklenen Avengers: Endgame fragmanı sonunda yayınlandı. NASA’nın Marvel’a, Tony Stark'ın kurtuluşu için bazı tavsiyeleri var.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve büyük ses getiren Avengers: Endgame fragmanında Tony Stark’ı uzayda görmüştük. Çok büyük ihtimalle Nebula ile aynı gemide olan Tony’nin durumu umutsuz gözüküyordu.

Uzayda savrulan bir arkadaşınız varsa, kimi çağıracaksınız? Tabii ki NASA. İnsanlar, fragman yayınlandığından bu yana NASA’ya konuyla ilgili tweetler atıp duruyor. (Halbuki 2010 yılında Elon Musk ile Tony’nin arkadaş olduğunu görmüştük, insanlar NASA’ya daha çok güveniyor demek ki.)

NASA’nın Marvel’a konuyla ilgili bir tavsiyesi var.

“Selam Marvel, Tony Stark’ı duyduk. Bildiğimiz kadarıyla, ilk yapmanız gereken şey görev kontrolü için “@Avengers, bir sorunumuz var” dinlemesini yapmak. Eğer iletişim kuramıyorsa tavsiyemiz, yeryüzündeki ekiplerin bütün kaynaklarını kullanıp gökyüzü taraması yaparak kaybettiğiniz adamınızı bulması.”

Uydu görüntüsü olan ekranın altındaki isimlikte Thor yazmasından ve hemen yanında bir çekiç durmasını kimse farketmese bile, NASA’nın bu konularda oldukça başarılı olduğu bir gerçek. Sosyal medyayı oldukça etkili kullanan kurum, bu tarz etkileşimlerle insanlara bilimi ve astronomiyi sevdiriyor.

Tony Stark’ın kaderi ise, film 2019 yılının Nisan ayında gösterime girene kadar belirsizliğin koruyacak.