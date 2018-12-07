Avengers serisinin son filmi Endgame’in fragmanı en sonunda yayınlandı. Peki trailerde tam olarak ne gördük?

Avengers serisinin merakla beklenen son filmi End Game’in fragmanı geldi. Öncelikle, fragmanı izlemeyenleri şöyle alalım:

Infinity War fragmanlarını anlatmak için kullanabileceğimiz en doğru tabir, uzaylılara karşı çılgın savaş olabilir. Yeni fragmanda ise ana tema, yıkımın ardından gelen acının ve kayıp hissinin karakterleri nasıl etkilediği olmuş.

Marvel Sinematik Evreni’ne ait bir Aftermath hikayesinde, resmi olarak “The Decimation (Kırım)” ünvanı alan Thanos’un parmak şıklatmasından sonra kahramanlarımız yıkılmış vaziyette gözüküyor.

İlk olarak Iron Man’i, Galaksinin Koruyucuları’nın ikinci gemisi Benatar’da görüyoruz. Burada bir mesaj kaydediyor. Benatar, uzayın derinliklerinde sürüklenip giderken görülüyor. Burada geçen cümleler oldukça önemli. Marvel sık sık ima etme yöntemini kullanır. “Son da hikayenin bir parçasıdır” diyen Tony, belki de MCU’nun ilk on yıllık dönemine artık bir nokta koyulduğunu gösteriyor.

Burada dikkat çeken bir başka sözcük de rescue. Kurtarma gibi anlamları olan bu sözcük, aynı zamanda Tony’nin sevdiceği Pepper Potts’un da zırhının adı. Kendisini de bir zırhı var ve Tony bu zırhı, Iron Man 3'ten sonra Pepper için yapmış olabilir.

Peki Tony’i kim kurtarabilir?

1- Kaptan Marvel, Tony ile karşılaşıp dünyaya dönmesine yardım eder. 2- Thor, Stormbreaker ile Biofrost’u açarak Tony’e ulaşabilir. 3- Tony ile Nebula aynı gemideler.

Bir başka sahnede de Nebula’yı görüyoruz, birinin omzuna dokunuyor. Nebula ile Tony aynı gemide olabilir. Kendisinin de bir gemisi olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, belki de o başka bir yolda ilerliyor diyebiliriz. Omzuna dokunduğu kişi kim bilmiyoruz. Tahminim, ikisinin de aynı gemide ölmeyi bekledikleri.

Thanos’un zırhını, ilk filmin sonunda bıraktığımız yerde, tarlanın ortasında görüyoruz. Güzel korkuluk Thanos. Bu sene herkes pamuk ekmiş, sen ne ektin? Ocaklara incir ağacı ekmen dışında tabii. Sonsuzluk eldivenini de çıkarmamış kendisi, dikkatinizi çekerim.

Tıraş olmuş gelmiş olan Kaptan Amerika, Peggy Carter’in resmini hala yanında taşıyor. Eski anıları yad etmesi, ölmüş birine aşkının hala devam etmesi Kaptan için iyiye işaret değil. Zaten oyuncunun da bu filmden sonra role devam etmeyeceği konuşuluyor. Kaptan'ın kıyafetine dikkat: Winter Soldier'daki kostümü bu.

Buradan Kaptan Amerika’ya bir sorum var yalnız: Madem Peggy Carter’i hala seviyordun, niye Civil War’da yeğeniyle öpüştün kızın?

Thor’u Thor’dan ziyade Kuzey Güney dizisinde hapse düşmüş Kıvanç Tatlıtuğ gibi görüyoruz. Her şeyi kaybetti, MCU ile işi biten Natalie Portman’ın canlandırdığı Jane Foster de gitmiştir. Yalnız ben en çok Thor’dan çekiniyorum, Rune King Thor diye bir şey var ve Rune King Thor, bir şeyler kaybettikçe güç kazanan bir adam. Sıkıntılı. Kaptan Marvel’i muhtemelen Thor’dan güçlü yapacaklar, o ayrı.

Bir sonraki sahnede ise Bruce Banner’i görüyoruz. Yaşadıkları acı, Banner ile Hulk’ın ortak bir noktada buluşmasını sağlayabilir. Bu defa, Thanos’u beraberce yenebilecek olabilirler. Burada dikkatimi çeken, Banner’in baktığı ekranlardaki isimler.

Örümcek Titan’da toza dönüştü, O’na kayıp yazması normal. Scott Lang Quantum Boyutu’nda idi, O’na da kayıp yazabiliriz. Shuri? SHURI? Bu kız, en gelişmiş teknolojilere sahip ülkelerden birinin prensesi ve şu anda taht varisi. Toza dönüşmüş olsa kesin bilirdik, ama kayıp? Ölümleri “Kayıp” olarak mı yazıyorsunuz?

Black Widow’u bir kaç yerde görüyoruz. Kaptan Amerika’nın yanında gördüğümüz Natasha, daha sonra Japonya’da ortaya çıkıyor. Peşinden gittiği kılıçlı adam ise Ronin. Ronin kim? Ronin, çizgi romanlarda Hawkeye’ın ölümden döndükten sonra kendine seçtiği isim. Aslında Maya Lopez adında başka bir kız o, ama o devre dışı kalınca, boşta kalan kostümü Clint Barton giyip Japon yeraltı dünyasına salça oluyor. Bu filmde kimin peşinde olduğuna dair bir fikrimiz yok. (Benim var, ama sonra spoiler oluyor, gerek yok.)

Ant-Man var bir de.

Bu adamın burada olması ne kadar önemli, anlatması zor. Bir defa bizim atom karınca, Avengers’in kurucu üyelerinden birisi. Ayrıca kendisi Quantum boyutu aracılığıyla önemli işler yapacak.

Öncelikle, Thanos’un zırhının hala yerinde durması, Tony’nin kıyafetleri ve sakalı gibi detaylar ile başlayalım. Kahramanların yaşı da burada bir başka ipucu. Genelde gerçek zamanlı ilerleyen Marvel Evreni, bu filmde (en azından filmin başında) bir zaman atlaması yapmıyor. Infinity War’ın hemen sonunda bu filme geçiyoruz.

İkincisi, nerede Rocket? Rocket önemli bir arkadaşımız. Bu hikayede önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Orada uzay gemilerinin nasıl çalıştığını bilen tek bir adam olduğu için önemli.

Üçüncüsü, çizgi romanlarda Thanos ile mücadelede çok önemli bir nokta vardı: Thanos her zaman için, içten içe yenilmeyi isteyen bir karakter. Bu yüzden de, kendi planları üstünde açıklar bırakıyordu. Bu fragmanda da kendisini tam anlamıyla “salmış” bir görüntüsü var.