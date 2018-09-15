NASA, Ay'a Neden Nükleer Reaktör Kurmak İstiyor?

NASA, yeni keşifleri için Ay'ı bir basamak haline getirmek adına Ay'a bir nükleer reaktör kurmak istiyor.

Ay'ı Güneş sisteminde daha derin keşif görevlerinde bir basamak haline getirmek adına Ay'da çalışabilecek bir nükleer reaktör kurmak için yıllardır çalışmakta olan NASA, bunu kolayca taşınabilen ve oldukça sağlam olan Kilopower ile başarabilir.

Peki bu Kilopower nedir?

Kilopower, NASA ve NNSA tarafından geliştirilen hafif ve mobil bir nükleer füzyon reaktörüdür. Uranyum-235 reaktör çekirdeğinde atomları parçalayarak sonrasında yüksek verimli Stirling motorlarında kullanılmak üzere elektrik enerjisine çevirilecek ısı enerjisi üretmekte. En az 10 yıl boyunca durmaksızın 10 kilowatt'lık elektrik üretebilen reaktör, NASA'nın Ay'da ve Mars'ta bir üs kurması için gereken enerjiden iki kat fazla.

Ay'da Nükleer enerjiye neden ihtiyaç duyuluyor?

Uzayı nükleer atıklarla kirletmemeliyiz gibi cümleler kurmadan önce, şimdiye kadar gerçekleştirilen her uzay görevinde, elektrik kaynağı olarak Plutonyum-238 kullanan radyoizitop termoelektrik jeneratörlerin kullanıldığını bilmelisiniz. Cleveland'deki Glenn Research Center'da görev yapan Kilopower mühendisi Marc Gibson, bu reaktör hakkında "Kilopower bize daha yüksek güçlü görevler gerçekleştirme imkanı sunuyor. Ay'da veya diğer gezegenlerde uzun süre kalacak astronotlar gönderirken, daha önce ihtiyaç duymadığımız bir enerji türüne ihtiyacımız olacak." diyor.

Nükleer enerji yerine Güneş enerjisi kullanılamaz mı?

Ay'da geceler iki hafta sürse de, teoride Güneş enerjisinin oldukça verimli bir şekilde kullanılmasının bir yolu var. Japonya merkezli Shimizu şirketi, Ay'ın 11,000 km'lik ekvator çizgisi üzerinde devasa bir güneş paneli kemeri oluşturulmasına yönelik bir konsepte sahip. Konsepte göre bu kemerin yarısı sürekli olarak Güneş ışığı alacak ve Ay'da atmosfer de olmadığı için Güneş ışığını engelleyecek bulutlar da olmayacak. Bu da Dünya'dakine kıyasla 5 kat daha verimli bir enerji üretimi sağlayabilir.

Her ne kadar nükleer enerjiye önyargı ile yaklaşılsa da NASA bu projesini hayata geçirecek gibi görünüyor.