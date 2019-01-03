NASA, New Horizon Uzay Aracı İçin Yeni Hedef Peşinde

2018 yılını büyük bir başarı ile tamamlayan New Horizon uzay aracı, yeni yıl hediyesi olarak bugüne kadar keşfedilen Güneş Sistemi'ndeki en uzak noktada bulunan cismi fotoğraflamıştı. NASA, yeni görevlere hazır olan araç için, gelecek hedeflerini belirlemek üzere çalışmalara başladı.

New Horizon uzay aracı, geçtiğimiz seneyi oldukça başarılı görevlerle tamamladı. Üzerinde yer alan gelişmiş ekipmanlar sayesinde çekebildiği fotoğrafları, NASA'ya aktaran New Horizon, bilinmeyen birçok konu hakkında görsel olarak fikir edinilmesine yardımcı oldu. Sene bitimine yaklaşırken ise şimdiye kadar Güneş Sistemi içerisinde yer alan en uzak noktadaki uzay nesnesini keşfetti. Ultima Thule ismi verilen nesneden gelen fotoğraflar, bilim dünyasında büyük heyecan yaratmıştı.

New Horizon, bu görevi de başarı ile tamamladıktan sonra uzay yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Fiziksel şartları ve teknik anlamdaki donanımı ile daha uzun mesafeler kat edebilecek potansiyele sahip araç için NASA, yeni hedefler seçmeyi planlıyor. Ultima Thule nesnesinin hedef olarak seçilmesinin uzun zaman ve efor aldığını açıklayan NASA yetkilileri, Hubble uzay teleskobunun yardımı ile bu görevi başardıklarını anlattılar.

New Horizon'ın geleceği şu an için gizemini koruyor. Görevli ekibin hedefi, araç uzay yolculuğuna devam ettiği esnada bazı yazılımsal güncellemeler sağlamak. Mevcut donanımları ile elde edilen verileri ve fotoğrafları Dünya'ya ulaştırması uzun zaman alan uzay aracının, yapılacak güncelleme ile verileri birleştirme kabiliyetine sahip olması planlanıyor. Bu sayede daha az zaman harcanarak daha çok bilgiye erişim sağlama imkanı doğabilecek.