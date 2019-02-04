NASA, yayınladığı resmi uygulamalar sayesinde bilime meraklı akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), on yıllardır gerçekleştirdiği insanlı ya da insansız uzay görevleri ile bilim üretmeye devam ediyor. NASA’da gerçekleşen tüm gelişmeleri sizlere aktarma imkanımız bulunmuyor. Fakat NASA’nın resmi uygulamalarını kullanarak NASA ile ilgili A’dan Z’ye hemen her bilgiyi öğrenebilirsiniz.

NASA

NASA çalışmalarını yakından takip etmek istiyorsanız indirmeniz gereken ilk uygulama NASA olacaktır. Hem Android hem de iOS platformu için mevcut olan uygulamada NASA hakkındaki son haberlerden NASA’nın attığı son tweetlere, NASA TV’den uydu takibe kadar pek çok özelliğe erişim sağlayabilirsiniz.

NASA Selfies

Yeni denilebilecek NASA Selfies uygulaması sayesinde Orion nebulası ya da Samanyolu Galaksisi’ni arkanıza alarak uzay kostümünüz ile havalı selfieler çekebilirsiniz. Uygulamanın basit arayüzü, hemen herkesin kolay bir şekilde kullanmasına izin veriyor. Uygulama hem iOS hem de Android için mevcut.

Exoplanet Gezileri VR uygulaması sayesinde Dünya boyutunda 7 gezegene sahip bilinen tek yıldız sistemi olan TRAPPIST-1’de bir gezintiye çıkabilir, derin uzaydaki Dünya benzeri gezegenleri ziyaret edebilirsiniz.

Exoplanet Gezileri VR uygulaması sizi sanal gerçeklik ile derin uzaya götürürken, Spacecraft AR uygulaması, NASA’nın gezegenlerin yüzeyine indirdiği uzaya araçlarını artırılmış gerçeklik ile evinizin salonuna getiriyor. Bu uygulama sayesinde NASA uzay araçlarını yakından inceleyebilirsiniz.

NASA 3DV

NASA 3DV uygulaması, NASA’nın Mars ve Ay seyahatlerini de içeren Derin Uzay Keşifleri projelerini inceleme imkanı sunuyor. Eğer gezegenler arası yolculukların nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorsanız bu uygulama ilginizi çekebilir. Uygulama hem iOS hem de Android için mevcut.