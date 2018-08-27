50 Yıl Sonra Bir NASA Astronot Adayı Daha İstifa Etti

NASA'nın astronot adayı Robb Kulin, 1968 yılında istifa eden John Llewellyn'den sonra istifa eden ilk astronot adayı oldu.

Yaklaşık bir yıl önce, NASA yeni 12 astronot adayını tanıtmıştı. Bu yetenekli erkekler ve kadınlar, 18.300 başvurudan oluşan derin bir havuzdan seçildiler ve iki yıllık eğitimden sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na, Ay yörüngesine veya muhtemelen Ay'ın yüzeyine yapılacak olası görevler için tayin edildiler. Ancak, bu 12 astronottan biri olan Robb Kulin aralarında olmayacak. Pazartesi günü açıklama yapan NASA sözcüsü Brandi Dean, Kulin'in NASA'daki görevinden istifa ettiğini doğruladı.

Çevresinde yeteneklerine güvenen bir birey olarak tanınan Kulin, uçuş güvenilirliği konusunda üst düzey yönetici olarak görev yaptığı roket şirketi SpaceX'den NASA'ya bir makine mühendisi olarak gelmişti. Kulin, Haziran 2017'de yeni astronot sınıfını duyuran bir basın toplantısında “Umarım, tasarladığım bileşenleri olan bir araçta bir gün uçacağım” ifadelerini kullanmıştı. Bir uzay tarihçisi olan Robert Pearlman, br astronot adayının bu işi tamamlamadan ve astronot ofisine atanmadan önce eğitimden ayrılmasının nadir yaşandığını belirtti.

Uzay tarihi ve haberleri ile ilgilenen web sitesi SPACE'in editörü Pearlman, bir astronot adayının en son 50 yıl önce yani 1968'de istifa ettiğine dikkat çekti. NASA'nın altıncı grubunun bir üyesi ve 1967'de seçilen ikinci bilimci-astronot grubunun üyesi olan kimyacı John Llewellyn, bir yıl sonrasında NASA'dan istifa ettiğini açıklamıştı.