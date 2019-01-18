NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu Yeniden Çalışmaya Başladı

NASA’nın donanım arızası yaşayan uzay teleskobu Hubble, yaklaşık dokuz günün ardından kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor.

NASA’dan gelen son haberler iyi. Geçtiğimiz günlerde 3 numaralı geniş alan kamerası bozulan ve bu yüzden de keşif görevlerine ara vermek zorunda kalan Hubble uzay teleskobundaki arıza giderildi ve araç tekrar operasyonlarına başladı.

"Geniş Alan Kamerası 3 yeniden çalışır hale geldi ve bugün EST saati ile öğleden hemen sonra ilk bilimsel gözlemini yaptı."

Sorunun kaynağı, voltaj değerlerinin güvenli aralığın üstüne çıkması olarak gösteriliyordu. Yapılan incelemelerde ise voltaj değerlerinde bir sorun olmadığı ancak değerleri ölçen telemetre devrelerinden gelen bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Uzaktan yapılan bir sıfırlama işleminden sonra sistem olması gerektiği şekilde işlemeye başladı.

3 nolu geniş alan kamerası, Hubble’ın üzerinde bulunan pek çok farklı ekipmandan bir tanesi. Bu kameranın arızalı olduğu dönemde istasyonda bulunan diğer ekipmanlar görevlerine olağan şekilde devam etti.

NASA, Hubble’ın 2025 sonuna kadar dayanacağını düşünüyor. Bu durumda uzay teleskobu tam 25 yıl boyunca evreni gözlemlemiş olacak. Hubble şu ana kadar olan yolculuğunda uzayın binlerce eşsiz fotoğrafını çekerken karanlık maddeyi gözlemlemek için de yeni fırsatlar sundu. Uzay aracından en son, 1.6 GB büyüklüğündeki bir görsel gelmişti. Bu görselde Triangulum Galaksisi yer alıyordu.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışması olan Hubble Uzay Teleskobu, 25 Nisan 1990’da fırlatılmıştı. 3 nolu geniş alan kamerası ise Hubble’a yapılan son servis seferinde takılmıştı. 2009 yılındaki servisin ardından aracın ömrünün 20 yıla çıkacağı tahmin ediliyordu. Hubble, bugün uzaydaki 28. yılını bitirip 29. yılına doğru ilerliyor.