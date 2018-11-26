NASA'nın InSight Aracı Mars'a Başarıyla İniş Yaptı

NASA'nın Mars'ta gerçekleştirdiği sekizinci iniş görevi de başarılı oldu. Daha önce Curiosity ve Opportunity dışında bu kadar büyük bir araç kızıl gezegene gitmemişti.

NASA'nın canlı yayınladığı ve uzun süredir merakla beklenen iniş başarıyla gerçekleştirildi. Aracın atmosfere girdikten sonra karşılaştığı hava olayları nedeniyle yaşadığı sorunlar yüzünden yedi dakikalık gergin bir süreç yaşandı.

Daha önce açıklanandan önce iniş gerçekleştiren uzay aracının iki yıllık görevi de başlamış oldu. Atmosfere girdikten sonra hızını saatte yaklaşık 20 bin kilometreden saatte 8 kilometreye kadar kademeli olarak düşüren araç paraşüt açma, itici roketlerini ateşleme ve veri toplama gibi işlemleri tam zamanında yaparak başarıyla iniş yaptı. InSight'ın atmıosfere girmesinden yere konmasına kadar geçen süreye ise "Yedi Dakikalık Dehşet" adı verildi.

İniş sırasında kayıt yapan iki küçük araç, inişe dair bütün verileri kaydetti. MarCO uydusu olarak bilinen bu küçük uydular, mayıs ayında InSight ile birlikte Kaliforniya’dan fırlatılmıştı. MarCO’lar, 10 santimetrelik küplerden yapılan CubeSats’ların modifiyeli birer versiyonu. Böylece MarCO’lar da uzayda kullanılan ilk CubeSats uydular oldular.

InSight yere indiğinde, Dünya'ya sorunsuz bir iniş yaptığına dair bir mesaj gönderdi. Bu sinyalden dakikalar sonra daha güçlü bir sinyal gönderen araç, hem önceki sinyali onaylamış hem de durumu hakkında daha fazla bilgi vermiş oldu.

NASA’nın bu inişten elde edeceği bilgiler bu kadarla sınırlı değil. NASA’nın Uzay Tanıma Mekiği de inişi kaydetti ve inişe dair veriler topladı. Bu verilerin kaydedildiği sinyallerin Dünya'ya ulaşması birkaç saat sürecek.

InSight’ın ilk birkaç ayı iki ana ekipmanını aktif hale getirmekle geçecek. Bunlardan birisi, Mars’ta yaşanan depremleri kaydeden sismografın kurulması olacak. Diğeri ise kendini çakan bir çivi şeklinde tasarlanmış olan sonda aracının yerleştirilmesi olacak. Bu küçük araç zeminin üç metre kadar derinine kazıp orada gezegen yüzey sıcaklığını ölçecek.

İniş boyunca, başarılı geçen her aşamada NASA mühendisleri kutlamalar yapıp sevinç çığlıkları attı. Bu büyük başarılarını kutlayan NASA çalışanları, sekizinci denemede sekizinci sorunsuz inişi gerçekleştirmenin keyfini çıkardı. Önümüzdeki aylarda InSight’ın elde edeceği bulgular sayesinde Mars’ın yapısını her zamankinden daha iyi anlayabileceğiz.