NASA’nın Trump tarafından göreve getirilmiş en tepe ismi Jim Bridenstine, bir süre önce canlı yayında bitkisel uyuşturucu ve alkol tüketen Elon Musk hakkında açıklama geldi. Tehdit niteliği de taşıyan bu açıklamaya göre Musk’ın NASA ile çalışmak için kötü alışkanlıklarını terk etmesi gerekiyor.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda dünya tarafından örnek bir girişimci olarak karşılandığı pozitif imajını zedeleyecek davranışlar sergilemişti. Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran bir dalgıca “pedofili” yakıştırması yapması, Tesla hissedarlarına kafa tutması, canlı yayında marijuana ile viski tüketmesi gibi davranışlar, büyük ses getirmişti.

Kimse bir teknoloji patronunu, ekol yaratan bir lideri böyle görmek istemezdi. İstemeyenlerden birisi de Musk’ın kurucu CEO’su olduğu SpaceX ile ortak işler yürüten resmi kuruş NASA’nın en tepe ismiydi. Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından taratışmalı bir şekilde göreve getirilen Jim Bridenstine, Musk’ın tartışmalı tavırları hakkında açıklamalarda bulundu.

Jim Bridenstine, “SpaceX CEO'su Elon Musk eğer astronotları uzaya götürmek istiyorsa, sigara (marijuana) ve viski içtiğini bir daha görmeyeceksiniz” dedi. Neden basit, sıradan ve etkili bir açıklama olduğunu şöyle anlatalım:

SpaceX’in en büyük gelir kaynaklarından birisi NASA’dır. Bir devlet kuruluşu olan NASA, dev bütçesinin önemli bir kısmını, SpaceX’in gelişmiş uzay teknolojilerini kullanmak için harcıyor. Ayrıca SpaceX, roket testlerini ve fırlatmalarının büyük bir kısmını, NASA’nın sahibi olduğu uzay komplekslerinde gerçekleştiriyor. 6 Şubat 2018’de gerçekleşen, uzaya Tesla'nın fırlatıldığı Falcon Heavy testi de bunlardan birisiydi.

Kısaca SpaceX’in geleceği biraz da NASA’dan akan paraya bakıyor. NASA’nın bütçe sıkıntılarıyla boğuşup, Trump’ın “Mars’a gideceksiniz!” baskısıyla ezildiği bu dönemde SpaceX’e de çok ihtiyacı var. Jim Bridenstine’ın açıklamalarından hareketle; Elon Musk kötü alışkanlıklarını insanların gözü önünde sergilemeye devam ederse öküz ölecek, ortaklık bozulacak.

Bridenstine, “Eğer astronotları uzaya götürmek istiyorsa...” kısmıyla, önümüzdeki yıllarda yapılacak olan insanlı Dragon kapsülü fırlatmalarına da göz kırptı. Musk ve SpaceX ekibi, aynı zamanda yeni nesil hafif ve hareket kabiliyeti yüksek uzay kıyafetleri de geliştiriyor.

Alem adamsın Elon(!) her şeyi berbat etmeye bir adım uzak, güzelleştimeye de bir adım yakınsın:

Musk konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.