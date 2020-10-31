Uzayda Yaşamın 20 Yılını Gösteren Videolar

NASA ve partnerleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngede 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. İstasyonda geçmiş 20 yıldaki yaşam çeşitli videolarda yer aldı.

İnsanlığın uzayda kalıcı olarak attığı ilk adım olarak sayabileceğimiz Uluslararası Uzay İstasyonu, ilk olarak Kasım 2020’de yörüngedeki yerini almıştı. O zamandan bu yana daima mürettebatı olan istasyonda bugüne kadar 19 ülkeden 240 farklı kişi görev yaptı.

İstasyonun 20. yılı kutlamaları için NASA ve partnerleri çalışmalara başlamış durumda. Zaman içerisinde astronotlardan gelen videolar, bize uzay istasyonunda yaşam hakkında bazı bilgiler vermişti. Bu videoların en dikkat çekicileri ise şöyle:

Birer kahve içer miyiz?

Türkiye, gezegen üzerinde en çok çay içilen ülke olarak en yakın rakibini de ikiye katlamış durumda olsa da dünyanın en çok tercih edilen içeceği kahvedir. Görünüşe göre bu durum uzayda da böyle. Tim Peake bu videoda düşük yerçekimi altında nasıl kahve yapabileceğimizi görüyoruz.

Antrenman

Astronotlar için antrenman oldukça önemlidir zira yerçekimsiz ortamda insan fizyolojisi zarar görür. Kaslarının erimesini önlemek ve genel sağlıklarını korumak için astronotlar günde 2 saat egzersiz yapar. Bu egzersizin nasıl yapıldığını ise Karen Nyberg’in bu videosunda görüyoruz.

Uzayda saç traşı

Ortalama bir Uluslararası Uzay İstasyonu görevi 6 ay sürüyor. Haliyle bu süreçte astronotlar saçlarını kesmek isteyebiliyor. Peki uzayda biri saçını nasıl keser? Bu soruya cevap veren isim ise Chris Cassidy oluyor.

Sandviç yapalım

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun belki de en sanatçı ruhlu astronotu olan Chris Hadfield, çektiği göz alıcı fotoğraflarla da biliniyor. Hadfield bu videosunda ise astronotların da sandviç yapmayı sevdiklerini ortaya koyuyor.

Pizza gecesi

Hemen herkes pizza sever. Buna elbette ki astronotlar da dahil. Bu videoda da astronotlar kendi aralarında küçük bir pizza partisi gerçekleştiriyor.

Bilim çalışmaları

Uluslararası Uzay İstasyonu pek çok bilimsel çalışma için de büyük bir merkez. Zaten seçilen görevliler de birden fazla bilimsel alanda uzmanlığa sahip. Bu çalışmalardan birini de Chris Cassidy’nin başrolde yer aldığı bu videoda görüyoruz.