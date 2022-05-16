Telefonun Titreştiği Yanılgısına Neden Kapılırız?

Cep telefonlarımız artık birer organımız gibi oldu, neredeyse onlarsız yaşayamıyoruz. Hatta bu sık kullanım, cep telefonu kullananların büyük çoğunluğunda ilginç bir sendroma neden oluyor: Hayalet Titreşim Sendromu.

Cebimizdeki telefon titreşmese bile bazen titreştiğini sanabiliyoruz. Bildirim geldiğini sanıp ekrana baktığımızda herhangi bir bildirim göremediğimizde yanlış bir hisse kapıldığımızı anlıyoruz. Üstelik bu his insanlar arasında oldukça yaygın. Bilimsel araştırmalara göre; telefon kullananların %90'ı bu durumu yaşıyor, bu kişilerin %10'u ise sendromu çok sık hissediyor.

Sinirbilimin alanına giren Hayalet Titreşim Sendromu aslında bir diğer sendrom olan Hayalet Uzuv Sendromu'yla bağlantılı, ismini de buradan alıyor. İşte beynimizin bize oynadığı bu ilginç oyunun nedeni:

İlk olarak, Hayalet Uzuv Sendromu'nu açıklamakta fayda var.

Bir uzuv, ampute edilmiş olsa bile, bazen aslında yerindeymiş gibi algılanır. Beyin, kesilen/kopan uzvun olduğu yerde bir sorun olduğunu anlar ve var olmayan uzuvdan gelen bir his yaratır.

Hayalet Titreşim Sendromu'nda da buna benzer bir durum vardır.

Titreşmemesine rağmen titreşim hissetmemizin nedeni, beynimizin salgıladığı dopaminden kaynaklanıyor. Sinirbilimcilere göre, sevdiklerimizden merakla beklediğimiz bildirimler bu hormonun salgılanmasına neden olduğu için, bir müddet bildirim almadığımızda beynimizde bir dopamin ihtiyacı doğuyor. Bu da beyin tarafından vücuda sinyal gönderilmesine neden oluyor ve böylece bir titreşim hissi açığa çıkıyor.

Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Dr. Larry Rosen'in belirttiğine göre, günlük hayatta yaşadığımız diğer titreşimleri de bu nedenle telefon titreşimi olarak algılayabiliyoruz. Pantolonumuz bir yere sürttüğünde, sandalyemiz kıpırdadığında aklımıza hemen bildirim ihtimali geliyor.

Peki bu histen kurtulmak mümkün mü?

Yapılan araştırmalara göre; titreşimi kapatmak %75 oranında, telefonu farklı bir cepte taşımak %63 oranında, başka bir telefon kullanmak ise %50 oranında etkili olabiliyor. Sosyal medya orucuna girmek, mesajlaşmak yerine konuşmayı tercih etmek de bu sendromun etkisini azaltabiliyor.

Bu durum cep telefonlarından önceki dönemde kendini "Hayalet Çağrı Sendromu" olarak gösteriyordu. Telefon çalmamasına rağmen telefon çaldığı sanılıyordu. Bu his günümüzde genellikle kapı zili, teneffüs zili seslerinde kendini gösteriyor.

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