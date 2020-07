Naughty Dog'dan TLOU 2 Yapımcılarına Gelen Tehditlere Yanıt

Video oyun geliştiricisi Naughty Dog, The Last of Us Part II'nin yapımcılarına gelen ölüm tehditlerine yönelik bir açıklama yayınladı. Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını söyleyen firma, şiddet ve taciz dolu yorumları kınadığını belirtti.

2020’nin en çok beklenen PlayStation oyunlarından The Last of Us Part II, oldukça sancılı geçen bir sürecin ardından nihayet geçtiğimiz ay oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Çıktığı andan itibaren tartışmalara ev sahipliği yapan devam oyunu, özellikle senaryosu nedeniyle pek çok kişinin eleştirisine maruz kaldı. Hatta bazı kişiler, işi oyunun yapımcılarını ölümle tehdit etmeye kadar götürdü. Tüm bu yaşananlara cevaben bugün bir açıklama yayınlayan Naughty Dog, geliştirici ekibe yönelik taciz veya tehditleri kınadığını belirtti. Paylaşımı resmi Twitter hesabı üzerinden yapan video oyun geliştiricisi, çalışanların güvenliğinin firmanın önceliği olduğunu, eleştirel yorumlara ise her zaman açık olduklarının altını çizdi. Naughty Dog’un gelen ölüm tehditlerine yanıt verdiği paylaşım: “Eleştirel tartışmayı memnuniyetle karşılasak da ekibimize ve oyuncu kadrosuna yönelik her türlü tacizi veya tehdidi kınıyoruz. Onların güvenliği bizim önceliğimizdir, ancak hepimiz bu tür davranışların kökünü kazımak ve yapıcı ve sevecen bir söylem sağlamak için birlikte çalışmalıyız.” Neler olmuştu? Geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann, kendine gelen ölüm tehditlerini ve nefret dolu mesajları ifşa etmişti. İnsanların oyunu sevebileceğini veya nefret edebileceğini söyleyen Druckmann, aldığı mesajların çoğunun tam tersine nefret dolu ve şiddet içerikli olduğunu belirtmişti. Ardından seslendirme sanatçısı Laura Bailey de benzer şekilde kendine gelen bu tür mesajları takipçileriyle paylaşıp ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Görünüşe göre yaşanan son olaylar, geliştirici firma Naughty Dog için bardağı taşıran son damla oldu. İLGİLİ HABER Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın Sızdırılan Oynanış Videosunu Kaldırtıyor The Last of Us Part II, her şeye rağmen çoğu oyuncunun beğenisini kazanan bir yapım oldu. Öyle ki oyun, ilk haftadan tam 4 milyon kopya satarak ilk haftasında en çok satan PlayStation 4 oyunu olmayı başardı.

Kaynak : https://www.polygon.com/2020/7/6/21314543/the-last-of-us-2-harassment-neil-druckmann-laura-bailey-naughty-dog-abby-death-threats-ps4

 21 7 3 1 0