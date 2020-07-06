Assassin's Creed Valhalla'nın Görüntüleri Kaldırılıyor

Ubisoft, saatler önce yaşanan Assassin's Creed Valhalla sızıntısı ile ilgili harekete geçti. Şirket, yaşanan sızıntı sonrasında tüm platformlarla iletişime geçerek söz konusu tanıtım videosunun kaldırılmasını talep ediyor. Ubisoft'un bu talebi, YouTube gibi devlerden olumlu karşılık gördü ve sızdırılan görüntüler, platformlardan birer birer kaldırılıyor.

Birkaç saat önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, Ubisoft'un yaklaşmakta olan oyunu Assassin's Creed Valhalla'dan 30 dakikalık bir oynanış videosunun sızdırıldığından bahsetmiştik. Hatta haberimizin içerisinde de sızdırılan görüntülerin her an internetten kaldırabileceğini söylemiştik. Beklenen oldu ve Ubisoft, internette büyük bir hızla yayılan o görüntülere adeta savaş açtı. Şirket, farklı platformlarda yer alan videoları tek tek kaldırtıyor.

Assassin's Creed Valhalla cephesinde yaşanan sızıntı, özellikle de zaman açısından Ubisoft için hayli sıkıntılı. Çünkü şirket, önümüzdeki pazar günü bir etkinlik düzenleyecekti ve bu etkinlik kapsamında da Assassin's Creed Valhalla ile ilgili yeni detayların gün yüzüne çıkması bekleniyordu. Ancak bu sabah yaşanan sızıntı, Ubisoft'un tüm planlarını bir anda alt üst etti. Hal böyle olunca da Ubisoft, elinden geleni ardına koymuyor ve sızıntıdaki görüntülerden kurtulabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ubisoft ekibi, geçtiğimiz dönemlerde iki kez bu oyunla ilgili tanıtım videosu oluşturdu. Ancak oluşturulan bu görüntülerde oyun içinden elle tutulur bir şey görememiştik. Dolayısıyla bu sabah sızdırılan görüntü Assassin's Creed Valhalla'dan ilk kez oyun içi görseller ortaya koyuyordu. Ancak yaşanan sızıntının ömrü fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor çünkü Ubisoft, internetteki tüm görüntüler için çoktan harekete geçmiş durumda. Bazı kesimlerse Assassin's Creed Valhalla'nın sızdırılan görsellerini dahi paylaşmaya devam ediyor.

Assassin's Creed Valhalla'nın sızdırılan görüntülerinde bir görevin kesiti bulunuyor. Bu kesitte ana karakterimiz Eivor'un kadın versiyonunu da ilk kez detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Assassin's Creed Odyssey'e fazlasıyla benzeyen görüntüler, sabah saatleri itibarıyla da Assassin's Creed hayranlarının gündemini oluşturuyor. Ancak sabah saatlerinde YouTube'da farklı kanallar üzerinde yer alan videoya ulaşmak, artık pek de mümkün değil gibi görünüyor.

Assassin's Creed Valhalla'nın sızdırılan görüntüleri çok da yüksek kaliteli değil. Dolayısıyla bu oynanış videosunda görüntü kalitesini tam anlamıyla göremiyoruz. Ancak her ne olursa olsun paylaşılan görüntülerin oyunun içerisinden olması Assassin's Creed hayranlarını heyecanlandırmıştı. Elbette bu durum, Ubisoft'un açtığı savaşta haksız olduğu anlamına gelmiyor. Zaten bu durum, başta YouTube olmak üzere çeşitli platformların derhal harekete geçmesiyle de açıkça görülebiliyor.

Yaptığımız son incelemelerde Assassin's Creed Valhalla'dan sızdırılan görüntülerin en net şekilde Streamable isimli platformdan izlenebildiğini görüyoruz. Ancak bu platformda da tek bir video bulunmuyor. Söz konusu görüntüleri sızdıran kişi ya da kişiler, 3 parça halinde yükleme yapmış durumdalar. Eğer kaldırılmadan önce bu görüntüleri izlemek isterseniz, birinci video için burada, ikinci video için burada, üçüncü video için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.