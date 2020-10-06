NBA 2K21'in PlayStation 5 Fragmanı Yayınlandı

Dünyanın en popüler spor oyunlarından bir tanesi olan NBA 2K serisinin yeni üyesi NBA 2K21'in PlayStation 5 için fragmanı yayınlandı. Fragman, yeni nesil konsollarda neler yapılabileceğinin bir göstergesi gibi duruyor.

Hem Sony'nin hem de Microsft'un yeni nesil konsolları, şu anki nesil konsollara göre oldukça gelişmiş donanım özelliklerine sahip. Tabii yeni nesil konsollara çıkacak olan büyük oyunlardan da beklentiler bu donanım özelliklerine paralel olarak oldukça yüksek.

Yeni nesil konsolların asıl kapasitelerini, konsolların çıkışından birkaç sene sonra görmeye başlayacak olsak da en azından bazı oyunlar görsel açıdan neler yapılabileceğini göstermek için oldukça uygun. İşte bu oyunlardan bir tanesi de NBA 2K21.

NBA 2K21'den yeni nesil fragmanı

Visual Concepts ve 2K Sports, NBA 2K serisinin en yeni üyesi NBA 2K21'in yeni nesil fragmanını yayınladı. PlayStation 5 konsolunda kaydedilen ve hâlâ geliştirme aşamasında olan oyun, yeni nesil konsollarda neler yapılabileceğinin ufak bir göstergesi sadece.

2K Sports, henüz görsel alandaki geliştirmeleri açık bir şekilde göstermese de doku kalitesinde geliştirmeler olması, sahada ışık izleme yansımaları tabii ki 4K 60 FPS bir oynanışın oyunda yer alması bekleniyor. Bu konularda henüz resmi açıklamalar gelmese de NBA 2K21'in en azından PlayStation 5'te oldukça etkileyici duracağını söylemek mümkün.

Tabii bir de fiyat konusu bulunuyor. NBA 2K21, Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için ABD ve Japonya gibi ülkelerde 10 Kasım'da çıkış yaparken PlayStation 5 konsolları için 12 Kasım'da çıkış yapacak. Dünyanın geri kalanındaki PlayStation 5 konsollarında ise 19 Kasım'da çıkacak. Ayrıca 2K21, 70 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapacak ilk NBA 2K oyunu olacak. Siz bu fiyat artışının oyunu nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?