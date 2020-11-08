NBA 2K21'in Xbox Series X'teki Devasa Boyutu Ortaya Çıktı

2K'in bu ay oyunculara sunacağı NBA 2K21'in Xbox Series X'teki boyutu ortaya çıktı. Xbox Series X mağazasında yer alan bilgiye göre NBA 2K21'in boyutu 121 GB'tan daha yüksek olacak.

Yeni konsollar Xbox Series X, Series S ve PlayStation 5, şu anki nesle göre çok büyük yenilikler getirse de depolama kısmında kullanıcıları tatmin etmekten biraz uzak kaldılar. SSD depolama birimleri oyunların yüklenme süreleri, geçiş ekranlarının sürelerini bir hayli azaltsa da depolama kapasiteleri biraz sorun yaratacak gibi duruyor.

Çözünürlüğün artmasıyla birlikte özellikle AAA oyunların boyutları da paralel olarak artmaya başladı. Bu da 4K çözünürlük desteği sunan yeni nesil konsolların depolama kısmında sorun yaşayabileceğini gösteriyor ki bunun ilk örneğini NBA 2K21 olacak gibi duruyor.

NBA 2K21'in boyutu 121 GB

Bir Reddit kullanıcısı, NBA2k subreddit'inde NBA 2K21'in Xbox Series X mağaza sayfasının ekran görüntüsünü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre NBA 2K21'in boyutunu 121,7 GB. Xbox Series X'te kullanılabilir alan 802 GB, Series S'te ise kullanılabilir alanın 364 GB olması, sorunun oyuncular için oldukça önemli olabileceğini gözler önüne seriyor.

Tabii bu, oyunun erken bir versiyonu. Dolayısıyla 2K'nın yayınlayacağı bir güncellemeyle birlikte oyunun boyutunu küçültebileceğini de hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca Microsoft, Xbox Series S'teki oyunların SSD depolama alanından tasarruf edebilmek için %30 daha küçük olacağını da açıklamıştı.

Xbox Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald, yaptığı bir açıklamada oyun boyutlarıyla ilgili olarak "Normal bir oyun paketinin boyutlarına baktığınızda yerel depolama birimine yüklenen içeriğin en büyük kısmı doku verileri" demiş ve geliştiricilerin 1440p'yi hedeflemelerini söylemişti. Ayrıca NBA 2K21'in Steam sayfasına göre oyunun PC'deki boyutu da 110 GB olacak.