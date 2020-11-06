Bir YouTuber'a Gönderilen Xbox Series X, 4 Günde Bozuldu

1 Kasım'da heyecan ile Xbox Series X'in kutu açılış videosunu yayınlayan bir YouTuber, 4 gün sonra attığı tweette ise Xbox'ın bozulduğunu açıkladı. Xbox Series X'in neden bozulduğu ya da Microsoft'un bu konuda ne yapacağı ise şu an için bilinmiyor.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’in oyunseverlerle buluşmasına bir haftadan kısa bir süre kaldı ve dünyanın pek çok noktasından YouTuber ve oyun yayıncıları kendilerine gönderilen tanıtım birimleri ile videolarını yayınlamaya başladılar.

Oyun ve teknoloji odaklı içerikler yayınlayan ThePapiGfunk adlı YouTube kanalı da Xbox Series X’in ‘önceden’ gönderildiği içerik üreticiler arasında yer alıyordu ancak ThePapiGfunk’ın Xbox Series X ile hikayesi, diğer yayıncılardan kısa sürdü.

1 Kasım’da Xbox Series X’in kutu açılış videosunu yayınlayan ThePapiGfunk, 5 Kasım’da paylaştığı tweette ise Xbox Series X’inin bozulduğunu, konsolun çalışmaya devam ettiğini ancak ekrana herhangi bir görüntü gelmediğini belirtti.

ThePapiGfunk, tweette konuyla ilgili yakında bir video paylaşacağını söylese de henüz bir video gelmiş değil. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor olsa da kutusundan çıkalı 4 gün olan bir Xbox Series X’in bozulmuş olması tedirginlik yarattı.

Xbox Series X ve uygun fiyatlı kardeşi Xbox Series S, 10 Kasım’da Türkiye ve dünyanın geri kalanında satışa sunulacak. 8K video çıkışı destekli Xbox Series X, 8.299 TL fiyat etiketine sahipken; Xbox Series S, 5.399 TL’lik daha uygun bir fiyat ile gelecek.